Cum arată mama Iulianei Marciuc, de fapt. Cele două seamănă izbitor de mult

Iuliana Marciuc și-a serbat mama într-o locație de vis. La eveniment au luat parte logodnicul Adrian Enache, fiul lor și alte câteva persoane dragi.

Iuliana Marciuc și mama ei seamănă izbitor

„Astăzi, am aniversat-o pe mama mea. De ce am ales această locație? Simplu, nepotul vegetarian are multe produse în meniu, iar sărbătorita este mare admiratoare a bucătăriei arăbești și a cotletelor de berbecuț, în special. A fost un prânz deosebit, în familie, pentru care mulțumim. La mulți ani sănătoși, mama!”, a notat vedeta pe Facebook, în cinstea mamei sale care a împlinit 74 de ani.

„La mulți ani și sănătate alături de cei dragii și cele mai bune gînduri din partea mea 🥳🥳🥳🥳🥳🤩🤩🤩/ La multi ani, cu sănătate și bucurii!!/ Mulți ani trăiască cea mai mistoaca mama! Pupam!❤️🎉🎉🎉🎊/ La mulți ani fericiți și sănătoși alături de familie și prieteni !🌹🍾🎂🎁/ La mulți ani nașe sa va dea Dumnezeu sănătate și fericire alături de cei dragi dumneavoastră/ La multi ani,sanatosi alături de voi toti cei care o iubiti si pe cei pe care ii iubeste!!!🎉🎊🎂🥂🍾🎈🎈🎈🍀🍀🍀🤗”, sunt câteva dintre urările celor care o urmăresc în mediul virtual.

Fiul e vegetarian de la 3 ani

David Mihnea Enache, în vârstă de 15 ani și jumătate, este vegetarian de la vârsta de 3 ani. Băiatul nu a simțit nevoia să consume carne, iar Iuliana nu l-a forțat. Producătoarea TVR a mărturisit că a fost un băiat care a făcut multe nezbătii, mai mult, era un ”copil-problemă” la școală, astfel că era chemată deseori să facă față cuvintelor grele ale învățătoarei.

Ea, în schimb, a fost opusul atunci când era mică, ba chiar rememorează că iarna mergea la derdeluș în parc, iar la serbări era prima care recita poeziile.

„Am avut o copilărie foarte fericită, petrecută în Parcul Herastrău şi în faţa blocului, minim zece copii ne adunam şi ne jucam de-a v-aţi ascunselea, şotron, elastic. Iarna mergem la derdeluş în Parcul Moghioroş şi stăteam până îngheţam de frig. Îmi amintesc cu mare drag că prezentam toate serbările sau recitam poezii, ca în fotografie.

Nu existau costume de închiriat, ca acum, iar mama se agita mult să-mi coasă rochiţe sau improviza accesorii speciale, cum ar fi aripile de fluture, din tifon întins pe sârmă, pe care aplica steluţe de staniol”, și-a amintit prezentatoarea TV.