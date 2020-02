Cum arată magazinele din Maramureș, după ce s-a declanșat alerta din cauza coronavirus

Criza epidemiologică se resimte în țară iar lumea este din ce în ce mai panicată, chiar dacă autoritățile declară că nu sunt infecții cu coronavirus în acest moment.

Reporterii publicației locale ”baiamare24.ro” au semnalat faptul că magazinele din Italia, din zonele afectate, sunt aproape goale, în urma trimiterii unor poze de către unul din cititorii publicației, Bogdan BN. Acesta a trimis fotografii și imagini video surprinse într-un supermarket din orașul Lodi, regiunea Lombardia – zona afectată de infecția cu temutul virus COVID 19.

„Sunt un vișeuan care am stat în Borșa ani mulți, iar familia mea trăiește în Baia Borșa. De câțiva ani locuiesc și muncesc în Lodi. Am aici 30 de colegi de muncă, toți borșeni. Am câteva sute de cunoștințe tot din Borșa. Niciunul nu am plecat acasă spre România.

Sora mea locuiește în Fombio și lucrează în mica fabrică acolo. Nu are voie să lase oamenii la muncă. Magazinele au fost goale duminică toată ziua. Astăzi erau pline. Cel puțin în Lodi, în oraș. Adevărul este că, deși le-au aprovizionat, rafturile s-au golit foarte repede. Fombio la ora asta este o localitate izolată total. Stau carabinierii și nu lasă pe nimeni să iasă sau să intre în oraș.” , a scris Bogdan BN.