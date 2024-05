Cum arată locuința impresionantă a Danei Rogoz. Vedeta și familia ei stau într-o casă veche, construită în anul 1890

Vedeta și soțul ei au reușit să readucă în prezent o comoară uitată a Bucureștiului. După ce au studiat istoria clădirii și au lucrat timp de aproape trei ani la ea, se bucură acum de un cămin spectaculos. Recent, Dana Rogoz a făcut un scurt tur al locuinței sale. Ea și familia sa stau într-o casă veche, construită în anul 1890.

Dana Rogoz era doar o copilă când a cunoscut celebritatea. Apariția în emisiunea Abracadabra de la PRO TV a transformat-o pe „Abramburica” într-un personaj cunoscut de toți românii, de la mic la mare.

A crescut sub lumina reflectoarelor, tranformându-se într-o femeie împlinită, din toate punctele de vedere. Acum câțiva ani, ea și soțul ei au luat o decizie curajoasă. Au cumpărat o clădire veche din Capitală, construită de mai bine de un secol, și au readus-o la viață, transformând-o într-un cămin superb pentru familie.

Recent, Dana Rogoz a făcut un scurt tur al casei, arătând celor care îi urmăresc activitatea în mediul online rezultatele fabuloase ale proiectului ce a durat aproape trei ani.

„Locuim intr-o casa de pe la 1890, care a suferit saracuta multe modificări de-a lungul vremii. Noi am încercat sa o aducem cât mai aproape de forma sa initiala. Am facut un studiu istoric, am cautat fotografii cât mai vechi ale casei, am vorbit cu foști-fosti-fosti proprietari, pe scurt: i-am aflat povestea! Caci fiecare casa de acest gen are o poveste a ei”, a explicat vedeta.

Nu este prima oară când Dana Rogoz vorbește despre casa sa din București. Soțul ei cunoaște foarte bine zona, fiind cartierul în care a copilărit.

„Casa nu are atât de multe camere pentru că mansarda e un open space. Ar fi dormitorul nostru, care este și al Liei, camera lui Vlad, și o altă cameră, a lui Barbu, fratele mai mare al Liei și al lui Vlad. Și eu, și Radu suntem pasionați de design interior și am luat împreună deciziile.

Ni s-a spus chiar de ce nu o dărâmăm, când am cumpărat-o, să construim un bloc, pentru e pe colț și merge un bloc. Regimul de înâlțime permitea, dar am zis nu, că nu e deloc genul nostru. Ne plăcea zona foarte mult, e zona în care a copilărit Radu (n.r. soțul ei), foarte aproape de casa lui, știa foarte bine aceea alee, am căutat mulți ani și am salvat cât de mult am putut, inclusiv bârnele, cărămida, am încercat să salvăm multe”, a mai povestit ea.