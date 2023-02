Cum arată jucătorul „căsăpit” de Malcom Edjouma în meciul FC Voluntari – FCSB. „Putea să mă desfigureze” – GALERIE FOTO cu imagini dure

FCSB s-a impus cu 2-1 în meciul din deplasare cu FC Voluntari, în runda cu numărul 25, dar victoria oaspeților a fost marcată de un gest îngrozitor. Malcom Edjouma a fost și foarte aproape să nenorocească un adversar, pe fundașul Igor Armaș, din echipa gazdă. Arbitrul Radu Petrescu i-a acordat doar cartonaș galben, iar arbitrii din camera VAR nu au intervenit.

FCSB s-a impus cu 2-1 duelul cu FC Voluntari din deplasare, din etapa a 25-a, și a câștigat trei din cele patru meciuri din acest an, ajungând pe locul trei la doar cinci puncte de Farul Constanța. Malcom Edjouma a marcat golurile care au adus victoria, dar a fost și protagonistul unui moment foarte dur. Mijlocașul francez a avut o intrare „criminală” în minutul 82. A ridicat piciorul foarte sus, iar crampoanele lui au lăsat urme adânci pe fața și umărul fundașului Igor Armaș. Imaginile sunt foarte dure.

Fundașul din Republica Moldova a urlat de durere pe teren și a încercat să explice momentul la interviurile de la finalul partidei. Discursul lui a fost calm și echilibrat.

Cum poți să ridici piciorul așa, să te duci cu crampoanele? Putea să mă desfigureze la cum s-a dus, la ce am pe tot corpul. Pe cap, umăr, tot. Eu zic că e bine acum. Să vedem ce se întâmplă mâine. N-ai cum să te duci așa, chiar dacă ai cel mai rău dușman acolo. Suntem colegi până la urmă. Nu-mi explic cum să te duci așa!”, a declarat Igor Armaș la interviurile de la finalul partidei.

„Sunt foarte fericit că am scăpat de faza aia așa simplu. E o fază inexplicabilă! Îl înțeleg pe Radu Petrescu (n.r. – arbitrul de centru), zice că nu a văzut, dar nu înțeleg decizia VAR, că nu s-a implicat, și nu înțeleg gestul lui Edjouma.

FCSB are 47 de puncte, iar succesul din meciul cu FC Voluntari a urcat echipa lui Mihai Pintilii pe locul trei la cinci puncte de liderul Farul Constanța.

Arbitrul Radu Petrescu a fost extrem de blând în această fază și a acordat doar cartonașul galben, deși mijlocașul francez trebuia clar eliminat. Cei din camera VAR nu au intervenit. Doar Mihai Pintilii a intuit pericolul și l-a scos de pe teren cinci minute mai târziu.

„E foarte clar, am văzut de pe bancă o intrare de K1. Nu am văzut la TV. Chiar dacă ești departe de fază, nu ai cum să nu vezi. Igor plângea în vestiar. Poate nu întorceam rezultatul, dar dacă trebuie să iei o decizie, o iei. Așa e corect. Am văzut de pe bancă intrarea și tu nu o vezi din 10 metri? Igor s-a dezbrăcat în vestiar și plângea de durere”, a declarat antrenorul formației FC Voluntari, Liviu Ciobotariu.