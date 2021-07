Valentina Pelinel se bucură de vacanță alături de soțul și copiii ei. Recent, soția lui Cristi Borcea a postat câteva fotografii cu gemenele.

Cum arată gemenele lui Cristi Borcea acum. Una seamănă cu el, alta cu Valentina Pelinel

Fetițele lui Cristi Borcea și ale Valentinei Pelinel s-au făcut mari și sunt superbe. Fostul model a postat câteva imagini cu gemenele pe contul ei de Instagram.

Imaginile au strâns rapid mii de like-uri, iar gemenele i-au cucerit pe internauți. Valentina Pelinel le îmbracă la fel, iar de data aceasta, Indira și Rania au purtat rochițe albe cu volănașe, o curea cu o fundiță în talie și ciorăpei cu sandale. Gemenele au moștenit trăsături de la ambii părinți, iar una dintre ele seamănă foarte bine cu Valentina, în timp ce cealaltă micuță aduce mai mult cu tatăl ei.

Fostul model a apărut cu o rochie de vară, vaporoasă și cu un decolteu generos. Valentina Pelinel este într-o formă de zile mari și mulți nu ar bănui că a născut trei copii.

Anterior, soția lui Cristi Borcea a postat o fotografie emoționantă de la plajă, în care băiețelul lor, Milan, dormea, iar ea îl săruta pe frunte.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță cu copiii pe litoral

Familia lui Borcea se află pe litoral, acolo unde fostul acționar al Dinamo deține un hotel în stațiunea Olimp. Blodina a postat o mulțime de fotografii din vacanță, cu soțul și copiii ei.

Indira și Rania sunt gemenele cuplului Borcea-Pelinel. Cele două au venit pe lume în 2019, pe când tatăl lor se afla la închisoare.

Anul trecut a fost prima aniversare a micuțelor, iar afaceristul a reușit să fie alături de ele, după ce a fost eliberat din penitenciar.

De când a devenit mămică, viața Valentinei Pelinel s-a schimbat total și spune că este acum o femeie împlinită și fericită.

„Nu sunt doar împlinită, sunt fericită și mă simt, efectiv, binecuvântată cu aceste minuni din viață mea. Și până nu trăiești această experiență, nu ai cum să o evaluezi de la distanță. Da, copiii tuturor sunt minunați, dar până nu îi strângi în brațe pe ai tăi, nu le simți inimile bătând lângă a ta, nu le vezi nevoia de iubire și acceptare și dragostea necondiționată pe care ți-o returnează, nu poți înțelege și trăi cu adevărat sentimentul. Le doresc tuturor femeilor să se bucure de acest moment din viața lor, este unic și merită orice efort, a spus soţia lui Cristi Borcea.

Fostul acționar al Dinamo are 51 de ani și are 9 copii cu patru femei. El are doi băieți și o fetiță cu Mihaela Borcea, prima soție, un băiat și o fetiță cu Alina Vidican, o fetiță cu Simona Dana Voiculescu și trei copii cu Valentina Pelinel: un băiețel și două gemene.