Cum arată Gabriela Cristea, de fapt. Adevărul despre corpul ei s-a văzut la Splash! Vedete la apă VIDEO

Gabriela Cristea s-a dat de gol la emisiunea „Splash! Vedete la apă”. Cum arată, de fapt, trupul celebrei prezentatoare TV de aproape. Cum s-a blocat pe platformă, înainte de a sări în apă. Imaginile spun totul.

Clipe dificile pentru Gabriela Cristea la emisiunea „Splash! Vedete la apă”. Controversata brunetă a avut un mic atac de panică atunci când a urcat pe platforma de 3 metri a emisiunii de la Antena 1.

Deși jurații, antrenorii și oamenii din sală au susținut-o pe brunetă să aibă curaj, dovedind de atât de multe ori că este o persoană curajoasă și hotărâtă, Gabriela Cristea părea să nu se poată desprinde de platformă.

Într-un final, frica a pus stăpânire pe divă, care a renunțat la săritură. Deși a spus, inițial, că-și va învinge teama de apă și va sări de la 3 metri înălțime, Gabriela Cristea a fost cuprinsă de teamă și s-a răzgândit atunci când a privit în jos și a văzut „marea” de apă de la „Splash! Vedete la apă”.

Un detaliu inedit care le-a atras atenția telespectatorilor a fost trupul Gabrielei Cristea, care la televizor pare ușor diferit față de fotografiile pe care frumoasa brunetă le afișează pe rețelele de socializare.

Deși arată extrem de bine la vârsta de 46 de ani, fiind o femeie cu trăsături deosebite și un caracter pe care nu-l poți trece cu vederea, soția lui Tavi Clonda pare să fi pus câteva kilograme în plus, iar silueta ei este departe de cea pe care o afișează pe Instagram.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, acum ceva timp, Gabriela Cristea a declarat că mai trebuie să dea jos 10 kilograme pentru a ajunge la greutatea ideală. De asemenea, vedeta a mărturisit că prioritățile i s-au schimbat de când a aflat de la medicul stomatolog că suferă de parodontoză.

„O să intru la o cură de slăbire mai drastică un pic. Mai am de dat cam vreo 10 kilograme și atunci sunt ca trasă prin inel. Nu mă stresez foarte tare”, a spus vedeta tv, care a mărturisit că acum urmează un tratament la stomatolog, după ce a descoperit că suferă de paradontoză.

Sunt în revizie tehnică. Încep să mă tunez, să mă reconfigurez. Am fost la dentist să îmi refacă toată dantura, că mi-au scris oamenii pe Instagram că am dinții strâmbi. Și eu le-am zis că sunt naturali, așa m-a înzestrat natura.

Mă duc pentru că după 4 ani am ajuns în sfârșit la dentist și m-am trezit că am parodontoză. Fără să am niciun simptom, dar mă rezolv”, a declarat Gabriela Cristea la PRO TV.