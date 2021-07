Cum arată fiul lui Adrian Iovan la 14 ani. Romanița e mândră tare de campionul ei

Romanița Iovan este de tare mândră de fiul ei. Albert are 14 ani și face multe activități pe care nu mulți copii ar avea curaj să le facă la vârsta lui.

Deși este la vârsta adolescenței, fiul Romaniței și al regretatului Adrian Iovan nu face probleme, ci dimpotrivă. Își face mama mândră cu fiecare ocazie. Albert are 14 ani și este un adolscent foarte curajos.

Băiatul este pasionat de matematică, iar în timpul liber se antrenează pentru raliuri. El a făcut școala de piloți și cursuri de circuit, iar acum, la 14 ani, are licență de pilot de raliu.

În luna iulie, băiatul Romaniței a avut prima lui competițe, iar de curând a participat la a doua etapă din Campionatul Național de Slalom Paralel la Juniori. Creatoarea de modă a vorbit despre pasiunea mai puțin obișnuită a fiului său, însă a recunoscut că este foarte mândră și își încurajează fiul cu orice ocazie.

Albert Iovan este elev la International British School of Bucharest și pe lângă pasiunea lui pentru raliuri, adolescentul practică mai multe sporturi precum scrimă, golf, înot, surfing, ciclism și echitație.

Mama lui a povestit că și-a dorit ca Albert să fie independent, motiv pentru care i-a oferit încă de la cele mai fragede vârste libertate.

„L-am crescut independent, adică mi-am dorit să îi dau libertatea de mic. L-am trimis în prima tabără la trei ani și zece luni. Era cel mai mic de acolo din tabără. Și a repetat figura ani la rând. Deci în fiecare an pleacă în cel puțin o tabără.

Am dorit ca în momentul în care a crescut mai mare și am putut să am discuții serioase cu el, orice ar vrea să facă sau orice gând are să mi-l comunice. Nu l-am bătut niciodată”, povestea Romanița Iovan.