Cum arată fiul Elodiei. Mama ei, Emilia Ghinescu: ”Este exact ca ea! Are privirea și zâmbetul ei”. De ce ar fi renunțat Patrick la numele Cioacă, în buletin EXCLUSIV

Emilia Ghinescu ne-a vorbit despre Patrick, fiul Elodiei Ghinescu, avocata ucisă de soțul ei, Cristian Cioacă, în urmă cu 16 ani. Marea alinare a femeii îndoliate este că nepotul, în vârstă de 18 ani, seamănă izbitor, din punct de vedere fizic, cu regretata lui mamă: ”E leit Elodia!”, susține cu convingere Emilia Ghinescu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Emilia Ghinescu îi duce dorul nepotului său, fiul Elodiei și al lui Cristian Cioacă, pe care nu l-a mai văzut de vreo 11 ani. Femeia îndoliată ne-a dezvăluit de ce tânărul refuză să-și vadă bunica, dar și unchiul, pe fratele Elodiei, absolvent de Teologie:

Am însă bucuria că fiul Elodiei are, încă de bebeluș, privirea și zâmbetul ei, îi seamănă leit fiicei mele, nu are nicio treabă cu Cioacă. Este exact ca ea. L-am recunoscut și acum, mare, în pozele de pe Internet, chiar dacă avea ochii acoperiți”, ne-a declarat Emilia Ghinescu, exclusiv pentru Playtech Știri.