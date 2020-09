Cum arată femeia alergică la orice mâncare. Medicii o hrănesc prin tub, direct în inimă

O femeie de 20 de ani din Marea Britanie este hrănită printr-un tub introdus în inimă, după ce a fost diagnosticată cu o boală mortală care declanșează reacții alergice severe.

Lauren Wittering este alergică la toate alimentele. Chiar și mirosul lor îi poate provoca o reacție alergică ce îi poate pune viața în pericol. Astfel, medicii au fost forțați să îi introducă un tub în stomac pentru a reuși să se hrănească, însă și acest lucru a avut același rezultat. Acum, aceasta supraviețuiește datorită unui tub care este introdus în inima ei.

Doctorii spun că Lauren, care a pierdut 50 de kilograme în cinci ani, suferă de o afecțiune cunoscută sub numele de sindromul de activare mastocitară, când mastocitele sunt declanșate de substanțe neobișnuite, rezultând reacții alergice și anafilaxie.

„Am iubit mâncarea atât de mult și acum nici măcar nu pot să fiu în preajma ei. Doar mirosul îmi produce un șoc anafilactic. Nu am mai mâncat de peste un an. Mirosul mâncării mă va duce la anafilaxie (reacție alergică severă)”, a povestit ea, potrivit dailymail.co.uk.

Ea ar fi început să prezinte simptome după ce a intrat în contact cu soluții bazate pe alcool în timpul orelor de chimie de la școală. Starea ei s-a agravat în timp. Deși se află într-o situație critică, tânăra a declarat că rămâne optimistă și că speră să devină nutriționist dietetician după ce se va recupera.

„Aproximativ un an am avut cinci alimente pe care le puteam mânca: pui, orez, cartofi, morcovi și broccoli. Dar, peste noapte, am devenit alergică la toate acele alimente, așa că nu am mai putut mânca nimic”, a completat ea. Pe măsură ce reacțiile ei s-au intensificat, a devenit alergică la toate alimentele, precum și la alcool, fum și parfum.