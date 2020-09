Alimentele care ajută sistemul imunitar să lupte cu viruși. Toți românii trebuie să le mănânce în pandemie

Alimentația este baza unui corp și a unei minți sănătoase. Ce alimente ajută organismul să lupte cu virușii? Sezonul rece a venit, iar noi suntem predispuși îmbolnăvirii, mai cu seamă în aceste vremuri tulburi. Consumă alimentele din lista de mai jos și te vei proteja de bacterii!

Alimente potrivite te ajută să ai un sistem imunitar puternic

Grija pentru tine trebuie să fie pe primul plan, iar alimentația, hidratarea și exercițiile fizice trebuie să-ți fie aliați nu doar în aceste vremuri unde sănătatea e un subiect sensibil. Anticorpii sunt ca niște soldați din organism care au grijă să îl apere de viruși. Aceștia sunt formați din proteine, iar dacă te hrănești corespunzător cu alimentele care să te susțină nu ai de ce să-ți faci griji.

Un anticorp este o componentă proteică a sistemului imunitare care ajunge să circule în sânge și recunoaște substanțele străine. Luptătorii din sânge sunt reprezentați de munoglobulină proteină gamaglobulinică găsită în plasmă, în lichidul extracelular și în secrețiile organismului. Anticorpii sunt produși de globulele albe din sânge, iar structura anticorpului constă din două lanțuri ușoare și două lanțuri grele, vârful său fiind o regiune hipervariabilă ce permite anticorpului să formeze mai multe tipuri de anticorpi.

Există 5 clase de anticorpi

IgG – reprezinta 75% din totalul anticorpilor plasmatici, se gasesc in sange si in lichidele extravasculare. In timpul unei infectii, nivelul anticorpilor IgG creste.

IgM – primii anticorpi sistetizati de nou-nascut dupa nastere, cand bebelusul intra in contact cu agentii infectiosi. Sunt primii anticorpi produsi ca raspuns la expunerea initiala la un antigen. Este util sa se determine nivelul IgG si IgM pentru a se stabili daca este vorba de o infectie acuta sau de o infectie cronica. In infectia acuta sunt prezenti mai ales anticorpi de tip IgM, iar in infectia cronica predomina anticorpii IgG.

IgA – se gasesc in ser si in secretiile sero-mucoase (saliva, mucusul aparatului respirator si digestiv, colostru si lapte matern, lacrimi) si au rol in apararea antiinfectioasa, protejand mucoasele impotriva patogenilor inhalati sau ingerati.

IgD – se gasesc in cantitate foarte mica in sange si au rolul de a capta antigenul impreuna cu IgM

IgE – se gasesc in mucoasa tractului respirator si gastro-intestinal si in ganglioni si mediaza reactiile vasculare eritematoase, avand rol major in apararea antiparazitara. (Sursa: reginamaria.ro)

Ce trebuie să consumi?

-Chefirul

-Cruciferele

-Măceșele

-Ciupercile

-Ghimbirul

-Afinele

-Usturoiul

-Varza

-Migdalele