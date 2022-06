Cum arăta Ema Uta înainte de operațiile estetice. Schimbarea e colosală!

Cum arată Ema Uta înainte de operațiile estetice. Schimbarea e una colosală, față de acum șapte ani. Ema Uta este una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din România, însă înfățișarea ei s-a schimbat total după ce s-a supus mai multor operații de ordin estetic. Iată cum arăta în trecut iubita în vârstă de 30 de ani a lui Alex Bodi.

Ema Uta se bucură de complimente în mediul online datorită fizicului ei, însă acesta a recunoscut că aspectul său nu este unul total natural, apelând și la „mici retușuri”.

Însă aceste intervenții minore pe chipul Emei Uta par să o facă să arate cu totul altă persoană, judecând după imaginile de acum șapte ani. Evident, aceasta duce un stil de viață care îi permite să își mențină formele perfecte.

Ema Uta este iubita lui Alex Bodi. Aceasta a dezvăluit că au pornit cu stângul aventura de cuplu, întrucât nu avea mare încredere la început în fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Ea a avut nevoie de câteva luni ca să se convingă de felul său de a fi.

„Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el. (…) Eram la o cântare de-ale lui Lori, la un restaurant din București.

El mi-a dat un mesaj pe Instagram. Am auzit că este și el acolo. În timp ce eram în restaurant am văzut mesajul. M-am dus la baie și când am ieșit era acolo. Ne-am intersectat privirile. Mă uitam, el se uita la mine. Atunci nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă”, a mărturisit Ema Uta.