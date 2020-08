Cum arăta Ella de Puterea Dragostei, înainte să devină celebră

Iată primele imagini cu Ella, înainte de a fi concurentă la Puterea Dragostei. Acestea au apărut anul trecut, la castingul pentru show-ul filmat în Instanbul.

Astfel, Ella a apărut într-o filmare realizată de WowBiz.ro, în luna iunie a anului trecut, la castingul din București pentru sezonul 2 al emisiunii Puterea Dragostei. Îmbrăcată în alb, aceasta a atras atenția multor băieți de la casting.

”Vreau la Puterea Dragostei pentru o nouă experiență. Sper să găsesc un bărbat care să aibă respect, să știe să iubească”, a menționat Ella când a fost întrebată cum trebuie să arate bărbatul care o va putea cuceri.

Dar întrebată cine e băiatul din casa Puterea dragostei, care îi place, Ella s-a ferit să răspundă. Au dat-o însă de gol cei din jurul ei. ”Jador, normal! Ai dat drumul mai devreme la o filmare pe WhatsApp cu Jador”, a precizat unul dintre băieții care se afla chiar lângă Ella.

Apoi, când Ella a apărut la Puterea Dragostei sezonul 2, între concurenți, dar mai ales între fanii emisiunii, au existat multe discuții despre întâlnirea dintre ea și Jador înainte de show. Aparent, înainte de a intra la Puterea Dragostei sezonul 2, cei doi au vorbit mai bine de o lună, s-au și întâlnit, au fost împreună la un hotel și au dormit împreună. Variantele sunt însă diferite: Ella spune că ei au dormit doar împreună, dar Jador a afirmat că a fost mai mult între ei.

Relația dintre Ella și Jador a fost apoi una intensă, în care s-a plâns mult, iar în final ceea ce părea a fi o mare dragoste, s-a transformat în ceva urât, dar în ultima perioadă Jador nu a avut cuvinte de laudă pentru cea care i-a fost iubită o vreme.

Și Ella a vorbit despre Jador, după Finala Puterea Dragostei sezonul 2, iar frumoasa brunetă s-a arătat dezamăgită de comportamentul tânărului.

”Sincer, l-am iubit foarte mult pe omul acesta, și nu am de ce să mint! Eu sunt o persoană sinceră, asumată, și dacă așa a fost să se întâmple, să ne tot certăm și să ne împăcăm, nu mai pot schimba nimic. Amândoi am fost reali și am trăit fără falsitate nimic! Numai câte lacrimi am dat eu în emisiune…Dar, dacă trag o linie, și mă gândesc sincer, cât a fost o legătură între noi, a fost frumos. Acum, nu mai pot spune nimic. Doar că nu l-am scos din suflet. Atât”, a precizat Ella pentru WOWbiz.ro.