EXCLUSIV Denisa de la Bambi și-a inaugurat magazinul de parfumuri cu poliția la ușă. Ce ne-a declarat, imediat după eveniment

Solista Denisa Tănase (33 de ani) s-a reorientat, la vreme de pandemie, concentrându-și atenția pe afacerea cu produse cosmetice. Joi seară, la inaugurarea magazinului ei, din mall-ul din Ploiești, fanii vedetei s-au adunat în număr periculos de mare, astfel că a fost nevoie de intervenția polițiștilor, ca să-i alinieze, cuminți, la distanța regulamentară, de doi metri. Denisa a povestit, în exclusivitate pentru impact.ro, despre acest incident, care nu s-a lăsat totuși cu amenzi, dar și despre iubitul ei, care îi este un real sprijin.

Curioșii au format o „coadă” de peste 30 de metri

Denisa Tănase a fost impresionată, joi seară, de numărul mare al fanilor veniți la inaugurarea magazinului ei de produse cosmetice. Curioșii, adunați ciorchine, au fost însă „răriți” rapid de bodyguarzi și de polițiști, obligați fiind să păstreze distanța de doi metri, impusă de autorități, la vreme de pandemie. Astfel, s-a format o „coadă” de peste 30 de metri.

„M-am bucurat că oamenii au venit în număr atât de mare, e dovada că afacerea mea merge bine, însă, din păcate, au intervenit polițiștii. S-au calmat repede lucrurile, fanii mei s-au așezat frumos la coadă, cred că au venit peste 100 de persoane. Au intrat în magazin pe rând, toată lumea a fost mulțumită”, a povestit Denisa, în exclusivitate pentru impact.ro.

Denisa: „N-am mai cântat din 8 Martie!”

Artista, devenită celebră cu piesa „Doi ochi căprui”, duce dorul scenei:

„N-am mai cântat din data 8 Martie, atunci a fost ultimul meu spectacol. Din păcate, nici de Sărbători nu cred că vom avea vreun contract, s-au închis localurile, unde să mai cânți? Până când totul va reveni la normal, îmi ocup timpul cu afacerea mea de cosmetice. Nu sunt singură în această muncă, mă ajută și iubitul și sora mea, Raluca. Și-au dorit și părinții noștri să ne dea o mână de ajutor, însă mi-e teamă pentru ei, cu pandemia asta, le zic să stea mai mult în casă”, a mai adăugat artista, pentru impact.ro.

Despre relația cu Mircea: „Nu avem timp de căsătorie”

Denisa este fericită că partenerul ei de viață, Mircea Brânzei, o ajută enorm, și are numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului care i-a cucerit inima: „Este genul de om pe care poți conta, are suflet bun și este foarte deștept”. Întrebată de reporterii impact.ro dacă are gânduri de măritiș, ea ne-a răspuns, mai în glumă, mai în serios:

„Nu avem timp de căsătorie!”. Denisa respectă cu strictețe regulile, de teama virusului ucigaș: „Merg la cumpărături cu iubitul meu, nu-l las singur, stau cu ochii pe el ca să nu pună mâna pe toate alea fără mănuși, iar acasă spălam sticlele cu săpun. Trebuie să fim foarte atenți, să purtăm măști și când ne vizităm părinții, să ne spălăm des pe mâni, doar așa putem evita să ne îmbolnăvim”, a completat Denisa Tănase.

În urmă cu cinci ani a divorțat de medicul Cornel Brotac

Vedeta a mai bifat un mariaj, cu medicul Cornel Brotac, de care însă a divorțat în 2015: