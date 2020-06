Daniela Gyorfi, despre aparițiile în revistele pentru adulți. Ce i s-a întâmplat timp de un an și cum a afectat-o această decizie

Daniela Gyorfi vine cu mărturisiri despre câteva momente extrem de grele din viața sa. Ce a spus cunoscuta cântăreță despre aparițiile în revistele pentru adulți și cum i-au schimbat acestea viața?

Iubita solistă de manele a venit cu detalii despre decizia care i-a afectat cel mai tare imaginea. Una dintre cele mai nonconformiste artiste de la noi a ales să fie încă o dată transparentă, iar prin asta să poate da o lecție domnișoarelor care au în gând să apeleze la un astfel de gest pentru a crește în carieră, din curiozitate sau pentru a căuta o validare din partea cuiva. Artista a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre regretul cel mai mare din viața ei – aparițiile în revistele pentru adulți.

Din păcate, nu a ajutat-o cu absolut nimic, ba chiar a făcut-o să pună acea amintire într-un colț de umbră pentru tot restul vieții și a lăsat-o fără cântări preț de un an după ce imaginile au devenit publice. Acum, însă, nu mai are nevoie de validare, și-a găsit calea pe care să o urmeze încă de ani buni, iar pe fiica ei încearcă să o învețe să știe ce vrea și să devină în cele din urmă o femeie puternică și independent.

„Chestia aia cu revista pentru adulți o regret, pentru că nu mi-a plăcut, apariţia nu a ajutat cu absolut nimic, timp de un an nu am mai avut cântări. Eu am făcut un shooting înainte cu Luana, fotograf pe timpul acela, care era foarte talentată, şi eu am făcut nişte poze foarte frumoase. Pozele alea pe care mi le-au făcut… eu nu mi-am dat seama, nu mi le-au arătat înainte, iar eu n-am specificat nimic de genul ăsta în contract… Dar am avut nişte apariţii care mi-au afectat imaginea – nu că aş fi vrut să am eu imaginea imaculată, că nu mă caracterizează lucrul ăsta. Dar eu pledez pentru a fi o femeie puternică în sensul că trebuie să ai salariul tău, să ai banii tăi, trebuie să ştii ce vrei în viaţă, trebuie să te descurci – ceea ce o învăţ şi pe fiica mea, Maria”

Daniela Gyorfi