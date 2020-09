Cum arată Daniela Crudu după o nouă intervenție la buze. I-a șocat pe toți

Daniela Crudu și-a modificat din nou ceva! Aceasta a recunoscut încă de acum câțiva ani că îi place să încerce tot felul de lucruri noi încercare de medicii esteticieni, mai cu seamă când vine vorba de schimbări în zona feței. Ultima intervenție la buze însă i-a cam șocat pe toți.

Cruduța și-a făcut pe plac și a intervenit din nou estetic! Celebra fostă asistentăde televiziune i-a șocat pe toți atunci când a decis să-și mai pună puțin acid hialuronic în buze, mai ales că este foarte criticată pentru mărimea pe care a ales-o.Daniela și-a făcut de-a lungul timpului diverse operații estetice pentru a ajunge la rezultatul dorit și pentru a arăta exact cum și-a propus. Se pare că de un timp bruneta a simțit că este momentul pentru o altă îmbunătățire, așa că a apelat din nou la ajutorul specialiștilor și și-a injectat din nou buzele.

Cruduța nu s-a ferit niciodată să spună când și cum sau la cine a apelat pentru modificările de la nivelul feței sau cel al corpului. Drept dovadă, bruneta a postat o imagine pe contul ei de instagram în care se observa noua schimbare. Mai mult decât atât, a pus o descriere semnificativă, cu eoticoane cu seringi, buze și inimioare, semn că e mândră de aspectul ei și de noua modificare. Tu cu buzele tale naturale ești mult mai frumoasă. Ce dracu, tu nu te uiți în oglindă cum arăți? / De când nu ai mai dormit 😮 / Frumusețea 🔥femeilor din România 😍 / SUPERBĂ ❤️ / Te-ai mutilat la față / Frumusețeee❤️”, sunt doar unele dintre comentariile internauților.

„Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii la sâni, au toate fetele”

Daniela Crudu