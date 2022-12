Cum arăta Daniela Crudu acum 10 ani. Vedeta s-a schimbat mult, nici nu zici că e ea. Foto

Acum se pregătește pentru venirea pe lume a primului său copil și pentru începutul unui nou capitol al vieții sale, însă, pentru publicul din România, va rămâne mereu „Cruduța”. Daniela Crudu și-a făcut debutul pe micul ca asistentă TV, acum aproape un deceniu, când arăta cu totul diferit. Imaginile din galeria foto demonstrează cât de mult s-a schimbat vedeta în ultimii 10 ani.

Foarte provocatoare, mereu cu zâmbetul pe buze și cu simțul umorului bine dezvoltat, Daniela Crudu a câștigat într-un timp scurt simpatia românilor. Vedeta a trecut însă printr-o transformare fizică imposibil de trecut cu vederea, arătând acum cu totul diferit față de momentul debutului său în televiziune.

Nu vorbim doar despre culoarea părului sau kilogramele pe care le-a dat jos, ci și despre modificări pe care și le-a făcut cu ajutorul medicilor plasticieni. Ea merge în mod constant la clinici de înfrumusețare pentru diferite proceduri: injectarea acidului hialuronic în buze, tratamente de rejuvenare a pielii.

Cu toate că diferențele sunt uriașe, după cum se poate observa în imaginile din galera foto de mai sus, fosta asistentă TV susține nu are „așa multe operații”.

„Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. „Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea”. Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele”, a declarat bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.