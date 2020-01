Cum arăta Dani Mocanu înainte să devină celebru. Transformarea i-a uluit pe fanii manelistului

Dani Mocanu este unul dintre cei mai ascultați artiști de manele din România. Melodiile sale au ajuns deseori numărul unu în Trending pe You Tube. În plus, manelistul reușește să se mențină în atenția presei, dar și a fanilor. Manelistul s-a transformat total de când a devenut celebru.

Cum arăta Dani Mocanu înainte să devină celebru

Dani Mocanu a cunoscut succesul în urmă cu șase ani, cu melodia ”Să mă feresc de gardă”, iar de atunci, viața manelistului s-a schimbat total. La fel și înfățișarea sa, care, din câte se vede din imaginile de mai jos, a luat câteva kilograme bune în plus. La schimbare, se adaugă și faptul că înainte de a deveni celebru, acesta avea mai mult păr și… mai puțin aur. Deși a devenit celebru, fapr care ar trebui să-l determune pe Dani Mocanu să aibă mai multă grijă de aspectul său, se pare că manelistului nu îi pasă prea mult că pierde pe zi ce trece lupta cu kilogramele.

Dani Mocanu, probleme cu legea

Dani Mocanu are aproape două milioane de abonați pe canalul de YouTube, dar și probleme cu legea. Piesele sale sunt pe primele locuri în Trending pe YouTube, iar numai în 30 de zile numărul urmăritorilor manelistului a crescut cu aproximativ 60.000. Cu toate acestea, Dani Mocanu mai are și două dosare pe rol. Manelistul a fost trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind acuzat că a lansat în aprilie 2019 un videclip pe YouTube în are incita la ură împotriva femeilor.

„În data de 27.04.2019, inculpatul a încărcat pe platforma online Youtube un videoclip filmat şi montat anterior, prin intermediul căruia a instigat publicul larg la ură şi discriminare împotriva femeilor. La finalul lunii noiembrie 2019, videoclipul înregistra peste 18 milioane de vizualizări şi a generat venituri de aproximativ 34.000 USD, ce au constat în drepturi de publicitate aferente videoclipului”, se arată într-un comunicat al Parchetului.