Cum arată Dana Sota la 60 de ani. S-a filmat în cadă fără haine, cum se menţine tânără

Cu toate că este una dintre cele mai discrete vedete de la noi din țară, este, fără doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Mulți ar crede că a descoperit un elixier al tinereții, însă Dana Sota a dezvăluit câteva dintre trucurile la care apelează pentru a se menține în formă. La 60 de ani, arată excepțional, imaginile din galeria foto de mai sus o dovedesc din plin.

Dana Sota este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul de la noi din țară, dar și o prezență foarte discretă în spațiul public.

Este o femeie de afaceri de succes și și-a dedicat atenția și energia unui domeniu cu totul special, ce ajută femeile să se simtă excelent în propria piele. Ea este, de fapt, cea care a pus bazele primului centru de estetică facială și corporală din România.

Recent, vedeta și-a dezvăluit câteva dintre trucurile la care apelează pentru a se menține în formă: o ședință de aqua gym într-un bazin cu apă sărată, un tratament facial și o baie cu plante și nămol ce ajută la detensionare musculară, reminelarizarea pileii și mobilitatea articulațiilor.

Imaginile publicate de Dana Sota au făcut furori în mediul online. La 60 de ani, vedeta arată excepțional, dovada clară că stilul său de viață și toate aceste tratamente funcționează.

În trecut, vedeta a vorbit despre principiile de la care nu se abate pentru o viață sănătoasă: disciplină și odihnă.

„Eu am inventat metoda asta Sota, n-o să intru în amănunte. D de la disciplină și S de la somn. Disciplină în absolut tot ce fac, indiferent că e vorba de alimentație, mișcare, distracție, absolut tot. Somnul pentru mine este absolut esențial, este ca apa. Fără apă și fără somn nu funcționez. Am agendă cu ora de sport, programată acolo. Nu am cum să mă gândesc să nu mă duc la sport”, a explicat Dana Sota.