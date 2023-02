Cum arată copiii pe care acest columbian susține că îi are cu păpușa din imagine. Susține că „soția” lui e însărcinată, din nou VIDEO

Un bărbat din Columbia trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o păpușă. Acum, bărbatul a anunțat că așteaptă de la ciudata lui soție cel de-al treilea copil al cuplului. Cum arată copiii pe care acest columbian susține că îi are cu păpușa din imagine.

Un bărbat din Columbia a șocat pe toată lumea după ce s-a căsătorit cu o păpușă. Și ca să aibă o căsătorie frumoasă, bărbatul a avut deja primii doi copii cu „soția”, un băiat și o fată, iar acum tocmai ce a anunțat că așteaptă cel de-al treilea copil.

Astfel, utilizatorul TikTok „@montbk959”, a anunțat că din relația incredibilă pe care o are cu păușa Natașa va fi tată pentru a treia oară.

Tânărul, al cărui nume nu este cunoscut, a fost, după cum a dezvăluit, singur pentru o lungă perioadă de timp, până să-și găsească partenera de viață, păpușa pe care a numit-o Natalia.

Nu este o femeie, ci o păpușă despre care tânărul spune că i-a dăruit deja doi „copii”.

Și ca totul să fie așa cum trebuie, bărbatul a dezvăluit că va face și nuntă cu păpușa. Astfel, a dezvăluit că are în plan o nuntă de vis pe platforma TikTok, tot acolo unde deseori face destăinuri despre relația incredibilă.

Pentru moment, Natalia rămâne la statutul de logodnică!, și mai spune bărbatul că este acum „însărcinată” cu cel de-al treilea copil. În plus, clumbianul i-a găsit și un nume celui de-al treilea urmaș: Sammy.

El s-a filmat alături de „soție”, purtând tricouri asortate cu mesajele „Tatăl lui Sammy” și „Mama lui Sammy”. Videoclipul de pe Tik Tok a cumulat 120.000 de vizualizări și peste 2.000 de like-uri.

Nu este singurul clip viral al ciudatului cuplu. Cu o altă ocazie le-a arătat celor 70.000 de urmăritori ai săi, imagini de la un baby shower, o petrecere dată în cinstea păpușii însărcinate și a bebelușului ce urmează să apară pe lume.

În urma postărilor de pe Tik Tok au curs valuri de mesa, la fel și glumele făcute pe seama relației. Printre altele, columbianul a fost întrebat de urmăritorii lui cum va fi nașterea: „normală sau prin cezariană”.

„Dacă nu ar fi păpușile, aș fi mai singur decât mulți dintre voi. Cel puțin eu am ceva. Cu Natalia mă pot uita la televizor și să vorbesc cu ea despre orice. Nu știți cât de mult o iubesc, doar am rezistat un an de zile alături de ea”, spune bărbatul într-un videoclip de-al său.