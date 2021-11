Ce pasiune nouă are Alina Pușcaș. A mărturisit tot: ”Era un vis de-al meu”

Care este noua pasiune a Alinei Pușcaș, prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva. Ea a fost invitată săptămâna trecută la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, unde a dezvăluit totul.

Alina Pușcaș a vorbit la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani despre noua sa pasiune, și anume, dansul. Ea a reușit să își îndeplinească acest mare vis, începând un nou proiect alături de dansatorul Marian Chirazi. Ea a mărturisit că proiectul constă în videoclipuri de dans, ce vor fi postate pe YouTube și vor avea diferite teme.

Mie îmi place să fac tot ce se poate pe acest pământ, dar nu am timp. M-am dus la Marian Chirazi, unul dintre cei mai buni dansatori și i-am propus să dansăm împreună, el a fost de acord. De atunci a pornit totul, din mai. Episoadele care vor fi postate pe YouTube vor avea teme diferite”, a spus Alina Pușcaș la Neatza cu Răzvan și Dani.

Mi-am dat seama că mi-aș dori să reiau aceasta activitate, pentru că și atunci eram într-o condiție bună, dar nu ca acum. Nu am făcut dans în copilărie, dar era un vis de al meu.

,,A fost o chestie foarte rapidă. A fost deschiderea sezonului 16 Te cunosc de undeva, unde eu și Cosmin Selesi am făcut sincroane de dans cu baletul și atunci mi-am amintit cât de frumoasă a fost senzația în momentul în care am participat la o emisiune de dans, în 2014.

Mai mult decât atât, Alina Pușcaș a mai spus și că dorința sa de a dansa a ajutat-o foarte mult în a-și găsi echilibrul între minte și corp. Ea a mărturisit că înainte să înceapă proiectul de dans nu se simțea bine cu fizicul ei.

,,Eu sunt foarte bine cu mintea mea și cred ca partea asta cu pasiunea nesatisfacuta pana în momentul ăsta era pur și simplu un vis, o dorință a mea, un hobby pe care nu am reușit să îl duc până la capăt.

Eu nu ascund nimic în spatele acestor eforturi, ba dimpotrivă am încercat să găsesc o variantă de echilibru. Eu am fost foarte nemulțumită de mine fizic exact înainte sa începem acest proiect, am fugit de mine pentru că nu mă simțeam bine”, a mai spus Alina Pușcaș, prezentoarea emisiunii Te cunosc de undeva.