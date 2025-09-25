Cum arată copiii Danielei Crudu. Daiana și Dominic apar rar în mediul online

Daniela Crudu trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții ei. Fosta asistentă de televiziune, care odinioară atrăgea atenția prin aparițiile sale extravagante, și-a găsit echilibrul și împlinirea în rolul de mamă. În prezent, viața ei gravitează în jurul celor doi copii: fetița Daiana, născută pe 3 mai 2023, și băiețelul Dominic, venit pe lume pe 5 mai 2024.

Daniela Crudu, discretă în privința vieții de familie

Deși în trecut Daniela împărtășea cu publicul aproape fiecare moment al vieții ei, acum abordarea este complet diferită. Vedeta a ales să își țină copiii departe de lumina reflectoarelor și să le ofere o copilărie cât mai normală, departe de presiunea expunerii online.

Totuși, în urmă cu ceva timp, a făcut o mică excepție și le-a arătat fanilor imagini cu cei mici. Momentul a fost unul emoționant, mai ales că Daiana și Dominic au apărut lângă bradul de Crăciun, iar urmăritorii au putut observa cât de repede cresc.

Această discreție contrastează puternic cu stilul de viață pe care îl avea fosta vedetă de televiziune în urmă cu doar câțiva ani. Daniela Crudu a renunțat la aparițiile mondene și la emisiunile care au consacrat-o pentru a-și dedica timpul familiei. A preferat să lase în urmă notorietatea câștigată prin apariții spectaculoase și să se concentreze pe rolul de mamă și pe liniștea casei.

Sacrificiile făcute pentru familie

Transformarea Danielei nu a fost una simplă, dar a fost, fără îndoială, asumată. Ea recunoaște că a renunțat la multe proiecte și colaborări pentru a fi prezentă în viața copiilor ei. Rar se întâmplă să accepte contracte, iar atunci când o face, apelează la bunici pentru a o ajuta.

„Nu le onorez pe toate, că nu am timp. Îmi dedic viața familiei și aleg doar ce merită. Las copiii la bunici, dar trebuie să și merite. O dată de pe lună, fac un shooting pentru un contract. Motivul este familia. Am doi copilași superbi, pe care îi iubesc nespus de mult și am pus accent pe ei. Primesc invitații să vin în emisiuni, dar nu vreau să vin, să mă spovedesc. Prefer să-mi văd de viața mea și să nu vorbesc de viața mea personală la televizor”, a declarat Daniela Crudu, în cadrul unei emisiuni.

Deși nu își expune copiii constant în mediul online, Daniela nu ezită să arate, din când în când, câteva momente intime din viața de familie, iar reacțiile fanilor sunt mereu pline de entuziasm. Daiana și Dominic au devenit centrul universului ei, iar vedeta se declară mai fericită ca niciodată.