Cum arată conacul cu 8 camere al Monicăi Anghel. Cât costă o noapte de cazare în vila artistei FOTO

Monica Anghel nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar puțini știu că celebra cântăreață cochetează și cu afacerile. Vedeta este proprietara unui conac cu 8 camere, pe care tocmai ce l-a pus la punct în plină pandemie. S-a auto-izolat în conac, împreună cu întreaga sa familie și a muncit pe brânci.

Monica Anghel a lucrat pe timpul auto-izolării la conacul său

Toate concertele s-au amânat, toate filmările la emisiuni s-au anulat și ele, așa că Monica Anghel s-a văzut în sfârșit liberă să se poată ocupa de conacul cumpărat în anul 2015. Așadar, pe perioada izolării, ea a muncit cu drag la conacul ”Sfânta Elena”, din satul Bratia, judeţul Argeş.

Artista născută de ziua copilului, care va împlini pe 1 iunie 49 de ani, a acordat un interviu pentru publicația click.ro, în care a spus cum și-a petrecut ea auto-izolarea prin muncă. ”Am stat pe timp de pandemie la pensiunea noastră, ”Conacul Sfânta Elena”, din Argeş, undeva lângă Câmpulung Muscel.

Conacul boieresc are 8 camere

Pe bunica, mama mamei, o chema Elena, acest conac l-am terminat dintr-o moştenire de la ea, pe care am vândut-o. Şi, nu întâmplător este acolo, pentru că bunicul era din Argeş. Acolo am muncit fizic, mi-a făcut plăcere, am făcut multe jardiniere din paleţi ajustaţi cu drujba”, a povestit Monica Anghel.

Mai exact, pensiunea „Sfânta Elena” este situată la 5 kilometri de satul Gămăceşti, şi dispune de o suprafaţă mare de teren, iar proprietatea are ieşire și la Râul Bratia. Conacul dispune de 8 camere duble, fiecare cu baie proprie, tv, radio, internet prin wi-fi şi parcare supravegheată video. Puteți vedea cum arată conacul în Galeria Foto.

Rezervarea unei camere costă între 250-280 de lei pe noapte, în funcție de pachetul ales și se pot organiza și mese festive, imediat ce vom ieși din pandemia de coronavirus. În tot acest timp în care a lucrat cot la cot cu soțul său, cu mama, cu tatăl și cu fratele său, Monica Anghel l-a ajutat la teme și pe fiul său, Aviv (9 ani), care pare că tot artist va deveni. “Aviv face pian, muzică clasică şi ascultă numai rock extrem şi muzică clasică. În maşină ascultăm numai muzica lui dacă nu altfel ascultăm Rock FM”, a mai mărturisit vedeta.