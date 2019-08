Cum arată comisarul Corado Catani din Caracatița, azi. Actorul Michele Placido are 74 de ani

Actorul care a cucerit o lume întreagă și-a pierdut de tot figura impunătoare și aspră. Artistul care l-a interpretat pe comisarul Corado Catani în Caracatița, Michele Placido, se bucură la maximum de cei 74 de ani și zâmbește cu gura până la urechi.

Cum arată Michele Placido la 74 de ani?

Michele Placido a fost ani de zile unul dintre cei mai frumoși actori. Datorită șarmului său, a figurii plăcute și a privirii sale puternice a cucerit extrem de multe frumuseți și ar fi putut avea orice femeie și-ar fi dorit.

Acum, la cei 74 de ani, se bucură de viață. Cu toate că și-a pierdut trăsăturie de altădată, anii fiind vizibili pe fața sa, caracterul și personalitatea au rămas aceleași, astfel că el continuă să surprindă.

Cele mai importante roluri

Teresa the Thief (1972, Carlo Di Palma) … Tonino Santità

Il caso Pisciotta (1972, Eriprando Visconti) … Amerigo Lo Jacono

Il Picciotto (1973, TV film, Alberto Negrin) … Rosario Mandalà

The Black Hand (The Birth of the Mafia) (1973, Antonio Racioppi) … Antonio Turris

Mia moglie, un corpo per l’amore (1973, Mario Imperoli)

Till Marriage Do Us Part (1974, Luigi Comencini) … Silvano Pennacchini

Processo per direttissima (1974, Lucio De Caro) … Stefano Baldini

Come Home and Meet My Wife (1974, Mario Monicelli) … Giovanni Pizzullo

Scandal in the Family (1975, Bruno Gaburro) … Milo

Moses the Lawgiver (1975, TV miniseries, Gianfranco De Bosio) … Caleb

Orlando Furioso (1975, TV miniseries, Luca Ronconi) … Agramante

And Agnes Chose to Die (1976, Giuliano Montaldo) … Tom

Plot of Fear (1976, Paolo Cavara) … Inspector Gaspare Lomenzo

La Orca (1976, Eriprando Visconti) … Michele

The Divine Nymph (1976, Giuseppe Patroni Griffi) … Martino Ghiondelli

Marcia trionfale (1976, Marco Bellocchio) … Paolo Passeri

Corleone (1977, Pasquale Squitieri) … Michele Labruzzo

Oedipus Orca (1977, Eriprando Visconti) … Michele

Fontamara (1977, Carlo Lizzani) … Berardo Viola

Kleinhoff Hotel (1977, Carlo Lizzani) … Pedro

The Pyjama Girl Case (1977, Flavio Mogherini) … Antonio Attolini

Beach House (1977, Sergio Citti) … Vincenzino

A Man on His Knees (1978, Damiano Damiani) … Platamona

Io sono mia (1978, Sofia Scandurra) … Giacinto

Tigers in Lipstick (1979, Luigi Zampa) … Angelo / The Photographer

The Meadow (1979, Paolo and Vittorio Taviani) … Enzo

Saturday, Sunday and Friday (1979, 3 directors) … Mario Salvetti

Ernesto (1979, Salvatore Samperi) … The Man