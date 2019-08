Cum arată cea mai frumoasă femeie din Anglia. Româncele noastre sunt de zece ori mai cochete

Eticheta de cea mai frumoasă femeie din Anglia și-a găsit deja chipul. Este vorba despre o tânără de 23 de ani, brunetă și care a câștigat recent coroana de Miss. Cu toate astea, româncele ar putea lejer să intre în competiție cu aceasta.

Cea mai frumoasă femeie din Anglia

Bhasha Mukherjee are doar 23 de ani și este cunoscută drept cea mai frumoasă femeie din Anglia, cu toate că este din India. Acesta deține, pe lângă un chip plăcut, și o inteligență mult peste medie. Vorbește fluent în cinci limbi străine și are un IQ de 146. De asemenea, are două diplome în sistemul medical. Ce a fost interesant la povestea tinerei a fost faptul că seara a fost încoronată drept cea mai frumoasă din Anglia, iar dimineața a intrat în tură la un spital din Boston, loc unde își desfășoară activitatea. Bhasha Mukherjee este exemplul perfect că ambele calități, atât frumusețea cât și inteligența, fac o casă bună împreună și că nu exclud reciproc.

“Unii oameni ar putea crede că fetele care participă la competiții de frumusețe sunt niște aiurite, dar nu e deloc așa. Noi susținem o cauză. Vrem să arătăm lumii că nu suntem doar frumoase și că nu se termină totul aici. Noi chiar încercăm să folosim această influență pentru a face ceva bun. Am fost foarte agitată și nu aș putea spune dacă am fost emoționată din cauza competiției sau pentru că încep un job nou ca doctor”, a spus Bhasha Mukherjee, potrivit thesun.co.uk.

„Am decis să o fac pentru a echilibra balanța”

Tânăra s-a născut în India, dar s-a mutat în Marea Britanie încă de când avea doar 9 ani. Aceasta a visat multă vreme să devină astronaut, dar mai apoi s-a îndrăgostit de medicină. De asemenea, a dat o șansă și modellingului.

“Cariera mea în domeniul modellingului a început când eram la jumătatea studiilor la școala de medicină. A durat ceva până să accept provocarea, dar în cele din urmă am decis să o fac pentru a echilibra balanța și a-mi oferi o mică pauză.”, a povestit Bhasha Mukherjee.