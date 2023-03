Cum arată casa în care locuieşte Puya. Detaliul care o face unică, concurentul de la America Express a vrut neapărat să aibă asta în vilă

Rapperul nu încetează să își uimească fanii. Cei care l-au cunoscut până acum prin muzica sa au avut ocazia să îi descopere o altă latură, odată cu participarea la reality show-ul America Express, unde face o echipă pe cinste cu soția sa, Melinda. Puya a împărtășit cu cei care îi urmăresc activitatea în mediul online imagini neașteptate cu casa pe care și-a construit-o recent. Care este detaliul ce o face unică, la care cântărețul nu a vrut să renunțe sub nicio formă.

Puya este pe cale să își transforme un mare vis în realitate. Concurentul America Express a decis să se întoarcă în cartierul pe care îl cunoaște ca în palmă de când era copil și să își construiască o vilă impresionantă în care să se mute cu familia.

Totul a început acum aproape patru ani, în 2019, când încerca să obțină autorizație de construcție pentru casa din cartierul Sălăjean.

„Vezi cocioaba asta? Aici vreau su să-mi fac o casă. Să-mi dea voie Primăria Sectorului 3. Vă rugăm, domnule. Sunt susținător al cartierului de când sunt mic, vă rog, lăsați-mă să-mi fac și eu o cocioabă aici. Nu de alta, dar am zăpăcit Poliția Locală. L-am sunat de prea multe ori vecinii. Aici cred că aș sta liniștit. O să iau fiecare cărămidă de aici și fiecare țiglă, fiecare lemn, și o să fac altă casă. Pe asta o s-o dărâm, dar nu aruncăm nimic. Toate le ducem acolo, la țară, la casa veche.”, spunea Puya în urmă cu patru ani.

Artistul a publicat un vlog în care prezintă întregul proces, dezvăluind care este elementul la care nu a vrut sub nicio formă să renunțe și pe care a reușit să îl includă în noua construcție.

Puya a păstrat toată cărămidă recuperată de căsuța veche pe care a demolat-o. A stivuit-o, a păstrat-o cu grijă până a găsit pe cineva care să îl ajute să o refolosească. Zis și făcut!

„Toată lumea a zis că sunt nebun când am demolat casa aici, am făcut-o pe asta mai mare. Aici, pe locul ăsta, era o casă veche. Eu nu am vrut să arunc cărămida. Toată lumea a spus că trebuie să o arunc la gunoi. Uite, am stivuit-o aici, și l-am găsit pe omul ăsta din Cluj. Le taie și le lipesc înapoi pe casa asta”, a explicat Puya, care îi încurajează pe oameni să nu mai arunce lucrurile, ci să le refolosească.