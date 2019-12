Cum arată casa în care au locuit Bianca Drăgușanu și Victor Slav înainte să se despartă. FOTO

Înainte de venirea pe lume a fiicei sale, Bianca Drăgușanu a vrut să-i amenajeze o cameră specială, iar pentru asta și-a dorit un spațiu mult mai mare. Din acest motiv, foștii soți și-au achiziționat un imobil foarte mare. Iată cum arăta locuința celor două vedete?

Bianca Drăgușanu și Victor Slav și-au achiziționat un duplex înainte de venirea pe lume a micuței Sofia. Pentru că Bianca a vrut ca fiica ei să beneficieze de un spațiu mult mai mare decât prevedea locuința veche, Victor i-a făcut pe plac. Imobilul pe care l-au cumpărat arăta senzațional și avea o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Surse din anturajul blondinei susținueau atunci câ această achiziție ar fi costat în jur de 200.000 de euro.

“Bianca dorea să se mute de mult timp, însă nu a găsit ceva care să îi fie pe plac. Unul dintre duplex-urile de lux din complexul în care locuiește, din Zona Lacul Tei, a fost disponibil, iar vedeta a reușit să îl achiziționeze contra unei sume care se învârte undeva pe la 200.000 de euro”, a declarat o sursa din anturajul Biancai Dragusanu. Locuința avea la parterul duplexului un living, o bucătărie enormă, un hol de 16 metri li două terase superbe. Locuința avea o scară prin care se făcea legătura dintre cele două dormitoare, iar panorama era absolut spectaculoasă pe timpul nopții.

„Oamenii cei mai importanți pentru mine sunt mama și Sofia. Ca orice femeie, îmi doresc stabilitate, o familie. Nu consider că m-am născut pe jumătate. Nu am nevoie de jumătăți în viața mea. Am cunoscut un singur bărbat în viața mea: este vorba despre Victor Slav, tatăl copilului meu. Restul au fost experiențe din care eu am avut ce învăța. Dumnezeu îmi trimite acești oameni în viața mea cu un scop. Acum sunt liniștită, sunt echilibrată, am un copil sănătos”

Bianca Drăgușanu