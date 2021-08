Cum arată casa de 200.000 de euro a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a băgat o mare parte din economii în locuință FOTO

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt o pereche extrem de frumoasă, care nu ezită să-și manifeste iubirea în public. Împreună au două fetițe superbe și o casă de vis. Locuința cuplului Cristea-Clonda valorează nu mai puțin de 200.000 de euro! Vila în care locuiesc cei doi a fost proiectată chiar de ei.

Cele două vedete trăiesc pe picior mare într-o vilă luxoasă, pentru care au scos din buzunar 200.000 de euro. Gabriela și Tavi s-au mutat în casă nouă în anul 2017, după ce prezentatoarea TV a născut-o pe Victoria Bella Margot. Lucrările la vilă au început cu mult înainte ca aceștia să fie căsătoriți. Treptat, cei doi soți au investit banii în căminul lor conjugal, care valorează o mare avere.

După divorțul de Marcel Toader, Gabriela Cristea și-a găsit liniștea în brațele lui Tavi Clonda, în 2015. A fost dragoste la prima vedere, așa că cei doi s-au hotărât să-și clădească un viitor împreună.

În prezent, familia Cristea-Clonda locuiește într-o vilă de lux, de 200.000 de euro. Dezvăluirile au fost făcute chiar de Gabriela și Tavi, într-un video pe internet.

”Noi când ne-am apucat de casa asta nu eram căsătoriți. Eram așa niște nebuni frumoși care se gâdeau ei cam ce își doreau de la o casă. Și ne-am așezat la masă și am început să discutăm: tu ce vrei, tu ce vrei. Și ne-am apucat să desenăm. Și când am terminat desenul ne-ncăpea casa și în teren la vecinul“, a declarat Gabriela Cristea.

Deși s-au investit destul de mulți bani în casă, prezentatoarea TV spune că lucrările nu sunt gata. Ar mai dura 10 ani până când locuința lor să arate ”ca la carte”.

”Când am proiectat casa, țin minte și acum, am desenat-o mai întâi pe pământ. Când am intrat noi dintr-o cameră în alta, pe pământ, nu ziceam că e așa mare. Apoi am ridicat-o la roșu, apoi la alb, se cam restrângea spațiul.

Noi doi suntem la fel. De obicei într-o relație, unul e contabilul, unul e visătorul. Amândoi suntem doi artiști, doi visători și nici unul nu a zis că e prea mare sau prea mică. De asta a ieșit atât de mare, dar mie nu îmi pare rău, nici Gabrielei nu îi pare rău. Dar este foarte greu de întreținut, avem nevoie de ajutor“, a dezvăluit Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea.