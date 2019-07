Cum arată butoiul în care ar fi fost arsă Alexandra. Șeful DIICOT: Funcționează ca o sobă

Șeful DIICOT a vorbit despre butoiul din casa lui Gheorghe Dincă unde au fost găsite rămășițe și câteva obiecte ale ultimei sale presupuse victime, Alexandra Măceșanu.

Vineri, polițiștii au găsit în casa criminalului din Caracal haine arse într-un butoi, oase, bijuterii ale ultimei sale presupuse victime, Alexadra Măceșanu, 5 pungi de carne în congelator – s-a stabilit că niciuna nu era de natură umană. Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a explicat, la Digi24, că în urma verificărilor a observat că butoiul unde au fost găsite fragmente osoase nu este doar un simplu cilindru, ci un arzător improvizat, care funcționează ca o sobă.

„Avem fragmente osoase ridicate. (…) Victima este un minor de 15 ani. Admițând că ar fi fost arsă în butoi metalic… Am fost și m-am edificat. Am constatat că nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului, ci este un arzător improvizat. Este vorba de un suport metalic confecționat artizanal, cel mai probabil de inculpat, pentru a arde diverse obiecte. Butoiul nu are capace la ambele capete ale cilindrului. El este așezat pe un chirostiu metalic și focul este dedesubt. Fucnționează ca o sobă improvizată”, a declarat șeful DIICOT.