Cum arată azi Cristian Grețcu, sosia lui Ion Iliescu. S-a reprofilat și face bani din cu totul altceva

Ne amintim că Cristian Grețcu a făcut senzație, ani la rând, ca membru al grupului Divertis, imitându-l pe Ion Iliescu. Grație zâmbteului său, actorul a făcut carieră în divertisment, însă, în urmă cu trei ani, acesta și-a schimbat meseria. Astfel că, Cristian Grețcu a renunțat la viața publică pentru a deveni expert în vinuri.

Cum arată azi Cristian Grețcu, sosia lui Ion Iliescu

În anul 1993, Cristian Grețcu a pășit în grupul Divertis, având un succes nebun cu modul prin care îl imita pe Ion Iliescu. Timp de 20 de ani, actorul a activat în divertisment, până când, în urmă cu câțiva ani, acesta a decis să schimbe macazul, renunțând la viața din lumina reflectoarelor pentru una infinit mai discretă, dar la fel de veselă: cea a vinului.

De ce a ales arta vinului

Actorul va împlini în luna aprilie a acestui an vârsta de 60 de ani. Acesta a recunoscut că schimbarea majoră din carieră a venit ca urmare a faptului că activitatea artistică nu mai funcționa după așteptările sale.

”A fost așa: Divertis, după aceea, Distractis, după aceea, nimic. Adică a fost foarte subţire, cu un singur festival pe an, la Otopeni. Numai cu atât nu se face primăvară”, a povestit Cristian Grețcu pentru Adevărul, explicând și cum de a ales să se orienteze către arta vinului.

”Din perioada Divertis am fost în locuri care mi-au punctat, să zic aşa, evoluţia către asta. În momentul în care am văzut că nu mai merge cu chestia artistică, am făcut o şcoală de somelieri, cu un domn foarte drăguţ şi foarte priceput, pe care-l cheamă Sergiu Nedelea. Acolo mi-am definitivat noţiunile, conceptele, că practic nu mă vedeaţi stând cu talanga de gât să torn din sticle”, a mai afirmat fostul membru al grupului Divertis, care este specializat și în motoare de mașini, conform facultății urmate.