Incendiul izbucnit astăzi la Spitalul suport Covid din Ploiești ne amintește încă o dată scenariul sumbru în care se află România privind sistemul sanitar. Ca și în cazul altor tragedii de acest fel, pacienți nevinovați au murit carbonizați, în timp ce un cadru medical a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului.

Daniela Baicu este asistenta care a fost la un pas de moarte după ce a încercat să stingă focul ce cuprinsese salonul cu pacienți Covid în care se afla. Femeia a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, find transferată de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală. Fiica sa a oferit primele informații despre starea victimei, însă nu a reușit să vorbească deloc cu părintele său.

”O să o trimită la București. Nu știu absolut nimic. Acum am venit să îi iau geanta pentru că o trimite la București. Nu era o problemă cu stația de oxigen. Am aflat de pe internet. Am văzut o știre și m-a sunat și tatăl meu care lucrează pe Ambulanță. E conștientă din câte știu, dar are arsuri de gradul I și II”, a povestit fiica asistentei pentru Antena 3.