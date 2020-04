Cum arăta Andreea Mantea la 14 ani. Imaginea cu care le-a dat replica celor care o critică

Andreea Mantea a vrut să le închidă gura tuturor celor care spun că și-a operat pomeții, așa că a publicat o poză din tinerețe. Așa am aflat cu toții cum arăta Andreea Mantea la 14 ani!

Cum arăta Andreea Mantea la 14 ani

Prezentatoarea emisiunii ”Puterea Dragostei”, de la Kanal D a fost asaltată în ultima perioadă de mesaje care spuneau că nu este naturală, iar faimoșii săi pomeți sunt de fapt rezultatul unor operații estetice făcute de niște medici iscusiți.

Ei bine, vedeta s-a săturat să se tot apere și să spună că nu a suferit intervenții chirurgicale la față, așa că a căutat în arhiva foto personală și a găsit o poză de pe vremea când avea doar 14 ani, iar operațiile estetice erau doar de domeniul SF, cel puțin în România.

Frumoasa brunetă a postat fotografia pe rețelele de socializare, iar contestatarii săi, care nu credeau că frumusețea ei este una naturală, au rămas cu gura căscată. Andreea Mantea chiar s-a născut frumoasă, cu niște pomeți proeminenți, după cum se vede și în Galeria Foto.

A suferit intervenții de înfrumusețare, dar nu la nivelul feței

Fotografia a fost însoțită și de un mesaj foarte concis, dar ironic: „Ia uite, băi, nene, cum m-am operat la pomeți, de la 14 ani!”, a scris ea, în dreptul pozei de arhivă.

Vedeta nu este de acord cu intervențiile chirurgicale la niveul feței, deși a recunoscut că și-a îmbunătățit aspectul fizic cu ajutorul medicilor esteticieni.

”Odată ce umbli la faţă, am impresia că te schimbă total şi arăţi uşor deformată. Am avut probleme grave cu dinții. Mă deranja foarte mult aspectul dinților și nu credeam că eu voi mai putea să râd din nou. Pentru noi, oamenii de televiziune, acest aspect este foarte important, este cartea noastră de vizită “, a spus Andreea Mantea, într-un interviu pentru Antena 1. Ea are însă și implant mamar: ”Nu sunt adepta sânilor exagerat de mari așa că îmi voi pune implanturi moderate, de 250 ml pentru fiecare sân”, a declarat Andreea Mantea.