Cum arată Andra fără pic de machiaj! Fanii au crezut că a îmbătrânit cu 10 ani

Unele femei au nevoie de machiaj așa cum au nevoie de apă atunci când pleacă de acasă pentru o banală întâlnire, când merg la restaurant sau la vreun eveniment. Vedetele fac la fel, iar viața în lumina reflectoarelor înseamnă să treacă pe la cabina de machiaj întâi, înainte de a performa pe scenă. Însă, atunci când cred că niciun fotoreporter nu este prin preajmă, ies în public fără pic de fond de ten pe față. De câțiva ani, ba chiar promovează asta și se expun voit naturale. Andra este una dintre ele, dar iată că, de această dată, a primit de la fani critici, în loc de aprecieri, după ce a postat o imagine cu ea nemachiată.

Andra, poză fără pic de machiaj. Fanii au criticat-o

Andra (34 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, care a evoluat odată cu trendurile vremurilor și a devenit un ”pachet complet”, având fani din toate categoriile de vârste. În spatele succesului său se află multă muncă, nopți nedormite, concerte în aer liber la temperaturi scăzute, multe drumuri, alimentație incorectă, iar toate acestea pare că se văd pe chipul ei, cel puțin asta reclamă unii urmăritori din mediul virtual.

Cântăreața s-a pozat recent nemachiată, pe terasa casei sale, cu o ceașcă de cafea în mână. A postat imaginile pe Facebook și, pe lângă o mulțime de aprecieri, a primit și câteva comentarii negative, care susțineau că pare îmbrătrânită.

„Te-a îmbătrânit Măruță rău de tot. Găsește repede pe altul. Ăsta nu e de tine”, a fost comentariul unui fan.

Vedete care arată mai bine fără machiaj

Brigitte Pastramă, Adriana Bahmuțeanu și Delia arată mai bine nefardate sau ar artăta mai bine dacă ar modifica unele obiceiuri din ceea ce țin de stilul de machiaj adoptat.

Brigitte Pastramă – „Ea este o femeie frumoasă care și-a întreținut tenul bine de-a lungul anilor și asta se observă mai ales atunci când optează să nu poarte make-up. Pentru evenimente însă alegerea unui machiaj, fie el al unui make-up artist, nu este mereu alegerea cea mai potrivită. Vedeta arată mult mai matură. Sprâncenele negre și ochii conturați o schimbă mult. Pot spune că look-ul final nu i se potrivește!”, a concluzionat Bianca Marca, make-up artist.

„Brigitte Năstase arată mult mai tânăra nemachiată. Dat fiind că ea se îngrijește și are mereu timp pentru tenul ei şi în cabinetele medicilor esteticieni, camuflajul nu este neapărat necesar”, a spus şi Roxana Schwartz, specialist în arta machiajului, pentru Click.

Adriana Bahmuțeanu – „Pe Adriana Bahmuţeanu o cunosc personal și pot spune că are tenul unui bebeluș, fără riduri şi pungi. Mie personal îmi place şi machiată, dar aş lucra puțin la linia sprâncenelor”, a spus Roxana Schwartz.

Delia – „Delia arată superb și machiată dar și nemachiată. În general, cred că se fardează excesiv doar pe scenă având în vedere profesia pe care o are. Cântăreaţa este luminoasă, are un ten bine hidratat şi în general nu are nevoie de multe artificii”, a explicat Roxana Schwartz.