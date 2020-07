Cum arată acum Șerban Huidu. Transformarea este uluitoare. Prezentatorul este de nerecunoscut

Șerban Huidu s-a transformat total. Își dorește să slăbească și și-a angajat șofer. Acesta a fost surprins recent în timp ce ieșea de la sală, iar după fizicul pe care îl are, se pare că încă nu a rezolvat problema kilogramelor în plus.

Cum arată acum Șerban Huidu

Șerban Huidu a trecut prin multe. În 2010 a avut teribilul accident la ski, când viața lui a fost atunci pe muchie de cuțit. Apoi, a urmat teribilul accident de mașină, soldat cu trei victime, în zona Brașov. Apoi, Șerban Hudiu s-a retras din viața publică. S-a îngrășat, a apelat la un psiholog, încercând astfel să face pace atât cu el, cât și cu ceilalți.

Nu a mers la psiholog

Zilele trecute, acesta a fost surprins de paparazzi Ciao.ro, în timp ce ieșea de la sală. Avea mașina la scară și șofer, semn că încă nu conduce mașina. De altfel, Șerban Huidu și-ar fi recăpătat dreptul de a conduce încă de anul trecut, dar continuă să stea în dreapta. Probabil, trauma nu s-a ”evaporat” în totalitate. Imediat după accident, acesta a apelat la ajutorul unui psiholog, însă a fost doar o ședință.

„Nu am mers la un alt psiholog, după întâmplarea respectivă. N-am făcut terapie, probabil că am făcut eu cu mine, dar, am spus, chiar nu contează exemplul meu. Eu m-am agățat de lucrurile importante pentru mine, m-am concentrat pe familia mea, m-am gândit cum aș putea să-i ajut, să fac bine pentru ei și probabil că toate aceste lucruri m-au salvat. Repet, nu există o rețeta a succesului în astfel de situații. Un ajutor de specialitate, un psiholog, un prieten foarte bun pot însemna foarte mult, dacă vrei să treci peste traumele unui astfel de accident. Sau cele ale unei întâmplări nefericite, pentru că pot fi și altele, multe alte întâmplări nefericite pentru care un psiholog este nu indicat, ci foarte indicat… Sunt multe traume prin care poate trece un om.”, spunea Șerban Huidu pentru Libertatea.ro.