Cum arată acum Maria, fiica adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta. Ce cadou a primit de ziua ei

Cum arată fiica adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta, la vârsta de opt anișori. În urmă cu doi ani de zile, părinții au decis să își lărgească familia. Au ales-o pe Maria, fetița care este mereu numai un zâmbet. Nu au vrut să mai vadă pe nimeni altcineva. Conexiunea care s-a format între micuța adoptată și cei doi părinți este una cu adevărat specială.

În urmă cu câteva zile, fiica adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta a împlinit opt anișori. Maria a radiat de fericire, ca întotdeauna, de altfel. Părinții au organizat cu ocazia zilei sale de naștere o petrecere elegantă, cu multă energie pozitivă și surprize. Bineînțeles, micuța a fost în centrul atenției, furând toate privirile cu zâmbetul său larg.

Maria a fost sărbătorită și pe rețelele sociale. Daciana Sârbu a publicat o fotografie în care apare alături de partenerul său de viață și de fiica adoptată. Internauții i-au transmis micuței numai mesaje frumoase, urându-i sănătate și părinților putere pentru a o crește.

Tot de pe paginile sociale s-a aflat și că Maria a primit un tort delicios de ziua ei de naștere. În dreptul materialului publicat de partenera lui Victor Ponta a fost redactat un scurt text din care putem desprinde unele concluzii privind integrarea fetiței adoptate în familie.

Decizia Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta de a adopta-o pe Maria nu este deloc regretată. Momentul în care au ales-o a fost unul foarte special. După ce au văzut-o pe fetița brunetă, nu au vrut să mai viziteze pe nimeni altcineva. Au știut, în inimile lor, că micuța este cea care le va însenina zilele.

„Când am văzut-o prima dată, am spus că este o asemănare mult prea evidentă. Îi râdea toată fața. Am zis că e un copil vesel. Le-am și spus că nu vreau să mai vedem pe altcineva. Am găsit un chip comun, care radia bucurie și așa este. Este cel mai vesel copil”, a mărturisit Daciana Sârbu în urmă cu mai mult timp, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar.