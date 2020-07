Cum arată acum Maria Băsescu. Fosta primă doamnă nu mai apăruse în public de ani buni

Maria Băsescu a fost mereu o prezență scumpă la vedere, chiar și când era Prima Doamnă a României. Cum mai arată aceasta acum? Nu și-a mai făcut apariția în public de ani buni.

Cum arată acum Maria Băsescu?

Maria Băsescu a fost mereu o apariție elegantă și simplă și impecabilă. În familia Băsescu au ieșit în relief doar Traian și Elena, iar cealaltă fiică a fostului șef al statului și mama sa au prezentat mereu o dorință aparte pentru intimitate. Maria Băsescu a ajuns la o vârstă respectabilă la care se ocupă intesc de cei patru nepoți pe care îi are. Ioana Băsescu are un băiat, iar Elena are două fetițe și un băiețel.

În ultima perioadă, fosta Primă Doamnă a României a apărut în fotografii cu micuții care se bucurau în sfârșit de libertate și relaxare. Aceasta este o bunică grijulie și foarte atentă la nevoile tuturor din familie. Spynews au surprins-o recent într-o altă ipostază – la cumpărături. Aceasta a renunțat la hainele care-i oferau o anumită prestanță, la piesele vestimentare elegante și la pantofii cu toc și și-a făcut apariția extrem de lejer – cu un tricou comod, o pereche de pantaloni trei sferturi și pantofi cu talpă joasă.

“Sunt una dintre femeile care si-a dedicat intreaga viata familiei ei”