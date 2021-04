Cum arată acum mama Antoniei. Anii au trecut, dar arată absolut fabulos

Pe Antonia o cunoaște toată lumea pentru vocea ei dar și pentru că este foarte frumoasă. Este una dintre cele mai apreciate artiste din țară. Dar pentru frumusețea ei este responsabilă mama ei, cele două seamănă leit. Se numește Denise Iacobescu și este extrem de sexy pentru vârsta ei.

Mama Antoniei arată într-un mare fel, iar mulți oameni nu și-ar da seama ce vârstă are ea de fapt. Dacă nu ai ști cine sunt, ea și Antonia ar putea fi foarte ușor confundate cu două surori, nu mamă și fiică. De asemenea, trebuie să luăm în considerare că Denise este și bunică. Fiica ei, Antonia, i-a oferit 3 nepoței, toți frumoși. O fetiță este din căsnicia cu Vicenzo și doi băieței îi care cu artistul Alex Velea.

Denise este recunoscătoare pentru nepoți, îi iubește foarte mult și se bucură că poate avea grijă de ei. Încearcă mereu să petreacă cât mai mult timp de calitate cu aceștia. Mama Antoniei o susține mereu pe fiica sa, este un sprijin adevărat. Cântăreața poate conta oricând pe ea. La cât de bine arată Denise Iacobescu, nimănui nu i-ar veni să creadă că este deja bunică. De ce? Ei bine, puțini știu ce vârstă are mama Antoniei cu adevărat.

Mulți au rămas șocați când au aflat vârsta Denisei. Ea a împlinit în vara anului trecut 53 de ani. Mama Antoniei a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care și-a anunțat prietenii virtuali că a lăsat vârsta de 52 de ani în urmă.

Cu toate acestea, Denise nu se simte deloc bătrână, asta le-a transmis și admiratorilor ei. Atât familia cât și prietenii au copleșit-o cu urări de la mulți ani dar și felicitări pentru felul în care se menține la această vârstă.

La vârsta de 53 de ani, Denise Iacobescu are o siluetă de invidiat. Ea se menține cu sport și activități în natură. Cu toate acestea, nimeni nu e perfect, mai ales atunci când vine vorba de dietă și dulciuri. Denise susține că nu are o dietă strictă și că mănâncă, în mare parte, cam tot ce vrea. Slăbiciunea ei sunt dulciurile, în special înghețata. Nu este simandicoasă la mâncare, dar a reușit să elimine pâinea din meniu.

Datorită locurilor de muncă, pot să spun că mi-am dus viața pe tocuri de 11 centimetri și, de când am nepoți, încalț destul de des adidași. (…) Merg la sală când am timp. Uneori ajung o dată pe săptămână, alteori de trei ori. Am circuitul meu de exerciții, lucrez anumite părți ale corpului, iar când nu am timp, lucrez acasă. Merg foarte mult pe jos, cu bicicleta, beau apă cât se poate de mult”.