Cum arată acum Loredana Chivu, după ce s-a operat din cap până-n picioare. A făcut furori printre maneliștii din Anglia

Loredana Chivu a dispărut de pe micile ecrane, dar își face apariția din ce în ce mai mult la diverse evenimente unde încântă privirile oamenilor cu dansurile sale. Blondina s-a schimbat extrem de mult. Mereu atentă la imaginea sa și la noile trenduri, preferă să vină mereu cu schimbări, pentru a-și păstra fanii alături. Cum arată acum fosta asistentă păcătoasă?

Loredana Chivu este un chip cunoscut în showbiz-ul românesc. Cu toate că nu a dovedit că are vreun talent aparte în domeniul artei sau în oricare altul, a demonstrat că se poate descurca în multe circumstanțe. Loredana a ieșit în prim-plan după ce a pus mâna pe postul de asistentă la emisiunea lui Da Capatos, unde era nedezlipită de Ana Maria Mocau.

Datorită prieteniei dintre ele și a naturaleții cu care se comportau în fața camerelor de luat vederi, a luat naștere show-ul Asistentele. Aici, fetele erau filmate 24/24 în zilele libere și în cele în care plecau în deplasări în alte țări, pentru a dansa în cluburile de români. Acum, Loredana a închis gura tuturor în Aglia. Blondina s-a aflat la Watford, la Hanul Lăutarilor, unde s-a distrat în compania unor prieteni. Ținuta sa argintie și noua tranformare i-au făcut pe cei din jur să nu-și poată lua ochii de la ea.

“Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. (…). Am vorbit la tine în emisiune despre problema la sâni. În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni, una la nas. (…) Nu, nu am cercei în sâni”

