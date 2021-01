Cum arată acum Julia de la Exotic. Transformare totală, s-a îngrășat foarte mult

În urmă cu aproape 20 de ani, pe scena muzicii românești apăreau trei fete superbe, formând trupa Exotic. Julia, Andreea și Claudia frângeau inimile bărbaților, și deveneau celebre peste noapte. Andreea Bănică, Claudia Pătrășcanu și Julia Jianu, fostă Chelaru, acum sunt fiecare pe drumul lor, și cu problemele lor. La 20 de ani, Julia Jianu, după o depresie cruntă, se pare că nu mai este ce a fost odată. Iar asta s-a putut vedea cu ochiul liber la ”Neața cu Răzvan și Dani”, recent.

Atunci când și-a făcut debutul în muzica românească, Julia Jianu, pe atunci Chelaru, era una din componenta trupei Exotic invidiată pentru talia și silueta ei. Înaltă, slăbuță și cu forme aproape perfecte, Julia Jianu a devenit rapid, visul oricărui bărbat.

Numai că viața, problemele prin care a trecut, au marcat-o profund pe Julia Jianu, iar astăzi este de nerecunoscut. Fanii Juliei au putut să vadă asta cu ochiul liber, zilele trecute, invitată fiind la matinalul Antenei 1, ”Neața cu Răzvan și Dani”. De altfel, în ultima perioadă, Julia Jianu a fost invitată cam peste tot, la TVR, Kanal D, ude și-a povestit planurile pentru anul 2021.

După cum povestea chiar ea, în 2016 avea parte de prima lovitură dură, după divorțul, în secret, de Bogdan Jianu. Momentul despărțirii și, ulterior, divorțul, au adus-o în pragul unei depresii grave. Însă, cu ajutorul prietenilor, Julia Jianu a reușit să treacă peste, începând o nouă relație.

Anul 2020, a adus pentru Julia Jianu, nu numai pandemie, și anularea concertelor sau a evenimentelor, ci și alte două lovituri. Bogdan Jianu anunța căsătoria cu Cătălina Ponor, dar și despărțirea Juliei de iubitul de la acea vreme. Vedeta rupea relația cu John, cu care avea o relație de aproape doi ani de zile.

Cât despre perioada prin care am trecut toți, în 2020, Julia Jianu a declarat la un moment dat redacției impact:

”Am început deja să mă obișnuiesc cu ideea, deși nu credeam că o să mai fie și valul doi. În valul întâi ne-a fost la toți greu. Am încercat să nu intru în vreo depresie că nu am spectacole pentru că m-am bucurat și eu de mine. Mie îmi place să stau în casă, mi-am găsit tot felul de preocupări, m-am distrat cu iubitul meu, cu John, am gătit, am râs, am descoperit Tik Tok-ul, îmi făceam multe filmulețe.

În vară, am am fost printre norocoși, Alin Oprea și Florin Petrescu s-au ocupat de impresariere, am reușit să-mi pun un ban deoparte. Pentru mine nu a fost atât de grav ca pentru alții, poate că alții se plâng mai mult.”, ne declara Julia Jianu în noiembrie 2020.