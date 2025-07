Cum arată acum Jasmine. Celebra dansatoare a trecut printr-o transformare spectaculoasă

Jasmine, una dintre cele mai cunoscute și apreciate dansatoare din România, a uimit recent publicul cu noua sa siluetă. Vedeta a trecut printr-o transformare spectaculoasă, după ce a decis să-și schimbe complet stilul de viață. A slăbit considerabil, arată exact cum și-a dorit și, mai mult decât atât, nu are de gând să se oprească aici.

Invitată în emisiunea Summer Star, prezentată de Andreea Frățilă și Andrei Ștefănescu, Jasmine a dezvăluit care este secretul siluetei sale și cum reușește să se mențină în formă, chiar și cu patru mese pe zi. Totul a început în momentul în care a cerut ajutorul unui nutriționist care i-a stabilit un program adaptat nevoilor ei.

Schimbarea este evidentă nu doar în exterior, ci și în atitudinea vedetei. Jasmine radiază de încredere și energie, iar fanii au remarcat imediat diferența. Cu toate că urmează un regim alimentar strict, dansatoarea spune că nu simte lipsuri, ba din contră, se simte mai bine ca oricând.

Ea a subliniat importanța unui plan alimentar personalizat și a susținerii constante din partea unui specialist, fără de care rezultatele nu ar fi fost la fel de vizibile și sustenabile. În plus, și-a păstrat optimismul și buna dispoziție care au consacrat-o, fiind un exemplu de ambiție și disciplină.

În ciuda reușitei, Jasmine a trecut recent printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. O gripă severă a pus-o la pământ timp de mai bine de o săptămână, ceea ce i-a dat peste cap activitățile zilnice.

”Mă bucur că mi-am revenit. Am suferit o săptămână și jumătate, am avut o gripă pe care nu am mai avut-o din clasa a cincea. Nu știu dacă am mai fost vreodată bolnavă atât de tare. Eu am un sistem imunitar extrem de bun, dar care a spus: Stop joc, aici punem pe pauză”, a declarat Jasmine.