Cum arată acum Ionela din ”Inimă de Țigan” de la Pro TV. Cum face bani Maria Panait, la 23 de ani

Cum arată Ionela din celebra telenovelă ‘Inimă de Țigan’? Aceasta a ajuns la frumoasa vârstă de 23 de ani. Ce s-a ales de cariera ei în actorie începută în cadrul unui proiect uriaș de la Pro TV? Fanii serialului românesc s-au întristat când au auzit asta.

Au trecut mai bine de 13 ani de când telenovela ‘Inimă de Țigan’ făcea furori în toată România și îi ținea pe telespectatori nedezlipiți din fața micilor ecrane. În celebrul serial românesc au jucat actori mari și vedete extrem de cunoscute publicului larg precum: Denis Ștefan, Andreea Pătrașcu, Gheorghe Dinică, Gheorghe Visu.

Alături de ei au mai fost: Carmen Tănase, Florin Zamfirescu, Florina Cercel, Lucian Viziru, Nicoleta și Iuliana Luciu, Cabral Ibacka, Doinița Oancea, Natașa Raab, Octavian Strunilă, Dorel Vișan, dar și artista Loredana Groza.

Maria Panait era una din cele mai mici actrițe, iar românii sperau ca peste ani să continue pașii care i-au adus notorietate. Tânăra a interpretat rolul nepoatei lui Luca Stângaciu (Vlad Zamfirescu). Aparițiile Mariei au fost foarte apreciate de fanii telenovelei.

Deși cu toții își doreau ca ea să se transforme într-o mare stea de teatru sau televiziune, aceasta a ales alt drum și a lăsat în urmă actoria. Fiica Lizei Panait, una din cele mai cunoscute creatoare de modă din țară, a decis să își urmeze studiile în liniște, fără ca alte pasiuni să îi distragă atenția.

Tânăra de 23 de ani a fost studentă la ASE, la un profil cu predare în limba engleză, dar în același timp și-a conturat o carieră ca manechin, fiind atrasă de domeniul în care activează cea care i-a dat viață.

De asemenea, frumoasa brunetă este preocupată de educația financiară, motiv pentru care a ales să urmeze cursurile de Administrarea Afacerilor. Cel mai probabil, fosta actriță speră să își deschidă propriile afaceri în viitor.

„Sunt studentă la Academia de Studii Economice (ASE), Administrarea Afacerilor cu predare în limba engleză. De mică am vrut să merg la ASE. Am ales această facultate fiind convinsă că mă va ajuta, lucru care s-a și întâmplat. Toată lumea are nevoie de educație financiară. Am zis că nu vreau să fiu model, dar nu am zis niciodată că nu aș vrea să fiu designer. Acum m-am decis”, a spus tânăra.

„Noi suntem într-un business unde sunt foarte multe probleme. Ea este martoră la tot: și când dăm ratele la credit, și când ne împrumutăm, și când nu avem bani, și când avem, și când dăm taxele la stat. Ea simte toate frământările acestea fiind acolo. Câteodată este normal să i se pară foarte greu pentru că nu este un business foarte ușor de făcut”, a continuat mama sa, pentru dcnews.ro.