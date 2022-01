Cum arată acum fetele de la Blaxy Girls. S-au schimbat radical!

Le mai ții minte pe fetele din formația Blaxy Girls? Au făcut furori când au apărut și primele lor piese au devenit rapid hit-uri. Tinerele au format una dintre cele mai de succes trupe de fete din România. Între anii 2007-2014, Blaxy Girls erau senzație și scoteau hituri pe bandă rulantă. Printre cele mai cunoscute piese se numără Dear Mama, If you feel my love, Save the World, I have my life, Mi-e dor sau Mă mut la mare.

Ce fac acum fetele din Blaxy Girls

Fetele de la Blaxy Girls au colaborat cu vedete mari precum Monica Anghel, Mihai Trăistariu, Nico sau Celia și au câștigat o mulțime de premii la concursuri precum Steluțe de Mare, Cerbul de Aur, Festivalul Mamaia, Romanian Music Awards, Romanian Top Hits Awards și altele.

Blaxy Girls era compusă din cinci membre: Rucsandra Iliescu, Diana Ganea, Cristina Marinescu, Gela Marinescu și Ana-Maria Nanu.

Fetele făceau senzație și cântau la instrumente, iar în concerte adunau mii de oameni. Trupa era înființată de Cristi Ioniță, dar după 8 ani de zile s-a destrămat.

Doar câteva dintre ele au rămas pe scenă

Solista trupei, Rucsy, face acum parte din band-ul The Colours, de la X-Factor. Are 30 de ani și este neschimbată, mai ales în ce privește vocea. Ea a intrat în trupă după ce câteva fete de la un salon de înfrumusețare au vorbit cu Costi Ioniță, iar el și-a dat seama de talentul tinerei.

Diana Ganea face parte dintr-o trupă de coveruri alături de soțul ei, Mirel Cumpănașu, fost chitarist bass la Cargo. Tânăra are 36 de ani acum și pasiunea ei este chitara.

Gela Marinescu a cântat la tobe, iar acum a ajuns în domeniul de organizare de evenimente. Ea organizează spectacole, concerte, ateliere și discuții de genul TedTalks.

Cristina Marinescu este prezentatoare în cadrul unui cazino. Are 28 de ani și a lăsat deoparte muzica. Ea obișnuia să cânte la chitară în cadrul trupei Blaxy Girls.

Ana Maria Nanu a ales o carieră ca antrenor personal de fitness și nutriționist. Are 29 de ani, este căsătorită și are un copil. Tânăra este foarte fericită cu actualul ei job și are o viață absolut normală.