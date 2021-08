Cum arată acum fata din Mehedinți, incendiată în 2020 de iubitul criminal. Măriuca s-a recuperat după atac VIDEO

Cazul fetei din Mehedinți care a fost incendiată de un criminal a șocat o țară întreagă în luna iunie a anului trecut.

Măriuca a fost incendiată de un criminal care fusese eliberat condiționat. Acum, fata și-a revenit după tragedia prin care a trecut și povestește despre momentele cumplite trăite.

Măriuca este optimistă, având în vedere chinurile prin care a trecut de anul trecut până acum. A fost ajutată să depășească momentul și acum vrea să își continue școala și să devină terapeut pentru copii.

,,Am visat multe lucruri și am visat toate rudele mele. Când era să merg la operație, cred ca din cauza asta, era așa de frig, era zăpadă și rece.

Ea are acum 19 ani și are puterea de a povesti cu zâmbetul pe buze cum oamenii din jurul ei și personalul din spital au ajutat-o să treacă peste cumplita tragedie prin care a trecut.

Ea a supraviețuit după ce a fost incendiată de un criminal eliberat condiționat. A stat două săptămâni în comă în România, apoi a fost transferată în Germania, unde s-a recuperat.

Ea învață acum pentru examenul de Bacalaureat și urmează să plece din nou la tratament. Pe viitor, vrea să devină psiholog care să trateze traumele.

,,Să devin spiholog pe trauma, adică să lucrez într-un spital cu copiii arși sau să fiu asistentă, am mai multe variante. Îmi place pentru că s-au implicat și alți oameni’’, a mai precizat tânăra pentru libertatea.ro .

Tânăra a povestit că a fost conștientă până să ajungă la spital, dar acolo a fost momentul când s-a pierdut total. Pe criminal îl cunoștea, însă nu a crezut niciodată că e în stare de astfel de lucruri.

,,Am fost conștientă până am ajuns la spital la Severin și acolo știu că m-au întrebat ce am pățit, le-am zis și nu mai știu nimic de atunci.

Îl știam de când a venit acolo, eram prieten de familie cu cel care i-a dat casa să stea, s-a împrietenit cu tati, venea pe la noi, ne duceam și noi la el. Nu a dat niciodată semne că avea așa ceva în cap’’, a adăugat Măriuca.