Cum arată acum Cristiana Răduţă. În anii 2000 făcea furori cu „Amor, amor” şi senzualitatea ei. FOTO

În anii 2000 cucerea toate topurile muzicale din România cu o melodie controversată și unul dintre cele mai fierbinți videoclipuri filmate vreodată, „Amor, amor”. Cum arată astăzi celebra cântăreață Cristiana Răduță. Râvnită de bărbați, invidiată de femei, frumoasa roșcată pare acum de nerecunoscut.

Cristiana Răduță este, cu siguranță, un nume din muzica autohtonă pe care reprezentanții sexului puternic nu o vor putea uita cu ușurință. Frumoasa roșcată a făcut furori la începutul anilor 2000 cu piesa „Amor, amor”, melodie ce a dominat topurile muzicale de la acea vreme.

Acum două decenii, „Amor, amor” punea pe jar imaginația bărbaților, fiind cel mai scump clip realizat în Romania, cu un buget de aproape 50.000 de dolari.

În anul 2002 a avut parte de cel mai bine vândut album din România și a devenit extrem de populară, după ce a participat în turneul Antidrog, alături de trupele 3SE și Animal X.

Cariera ei a cunoscut un succes fulminant, iar popularitatea Cristianei Răduță i-a adus un contract cu revista Playboy, pentru a realiza un pictorial pentru faimoasa revistă pentru adulți.

„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu nu am fost, nu sunt şi nu vreau să ajung vreodată un „nume” în agenda mondenă.

Am învăţat că fiecare clipă din existenţa mea poate fi veşnic frumoasă, dacă ştiu cum s-o trăiesc, dacă vreau să n-o irosesc”, povestea artista Cristiana Răduță, într-un interviu mai vechi pentru PRO TV Magazin.