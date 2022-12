Cum arată acum Costel Busuioc. „Pavarotti din Carpaţi”, schimbat total. Imaginile o dovedesc

Au trecut 14 ani de la momentul în care Spania „îngheța” auzind vocea unui tânăr român. Pe vremea aceea, Costel Busuioc, un tânăr timid, dar cu o voce de aur, lucra în construcții. Avea să uimească o lume întreagă, ajungând să câștige concursul de talente „Hijos de Babel”. Astăzi cei care nu l-au mai văzut vor rămâne surprinși de cum arată Costel Busuioc. Românul, supranumit „Pavarotti din Carpaţi”, este schimbat total, iar imaginile o dovedesc.

În urmă cu 14 ani toată România afla povestea unui român de 34 de ani. Era un simplu muncitor în construcții, dar cu o voce de aur. Dintr-o familie cu 11 copii din satul Goruni, județul Iași, Costel Busuioc era înscris la concursul de talente, „Hijos de Babel”.

A uimit o lume întreagă cu vocea sa, devenind peste noapte vedetă și câștigător, fără drept de apel al acestui concurs. Dar, deși câștiga premiul de 100.000 de ero și un contract cu o casă importantă de discuri, cariera lui Costel Busuioc avea să intre într-un con de umbră. După mai multe tentative de afirmare eșuate, avea să revină în țară.

Anul 2022 l-a găsit pe „Pavarotti din Carpaţi” mult mai schimbat decât l-a cunoscut lumea. Cariera sa, din păcate, nu este acolo unde și-ar fi dorit. Nu a renunțat niciodată la muzică, în ultimii ani fiind văzut cântând la diverse evenimente și alături de enoriași în biserică. În acest an Costel Busuioc a împlinit 48 de ani. Ca imagine, este mult mai gras și cu o barbă pe cinste. Cu toate astea se poate mândri cu un lucru, și anume talentul fiicei sale, Maria Busuioc.

La 9 ani de la succesul tatălui, Maria Busuioc impresiona juriul de la „X-Factor”, urcând pe scenă și luând toate voturile de „DA”. Se pare că tânăra i-a moștenit talentul tatălui, Costel Busuioc, dar au existat și regretele. Deși și-ar fi dorit să fie alături de ea la acel moment, Maria Busuioc spunea atunci că „M-am obișnuit cu lipsa lui”:

„M-am obișnuit cu lipsa lui, am învățat să am grijă de mine și să fiu mai puternică. Mă simt foarte norocoasă că e tatăl meu, pentru că mi-e și prieten, vorbim foarte multe lucruri”, declara emoționată fiica lui Costel Busuioc în 2017, pe scena „X-Factor”.

După momentul de la „X-Factor”, Maria Busuioc își încerca norocul la un alt concurs de talente. Tânăra avea să participe la„SuperStar”, unde a cucerit din nou audiența. Juriul format din Raluka, Marius Moga, Smiley și Carla’s Dreams aveau să-i acorde un vot de încredere. Dar și atunci, așa cum declara chiar ea, urca singură pe scenă. Tatăl ei, Costel Busuioc, se afla într-un alt turneu. Astăzi, la 23 de ani, fiica lui Costel Busuioc, alături de ceilalți trei frați ai ei, încearcă să-și clădească un viitor.

„Să fiu fata lui Costel Busuioc are şi avantaje, şi dezavantaje. Avantajele sunt că am parte de educaţie muzicală extra. Partea nasoală este că, de fiecare dată când cânt, lumea se aşteaptă să-l vadă pe tatăl meu prin vocea mea, şi nu este cazul. Atunci când am un eveniment sau urc pe scenă, mă prezint ca Luna, deoarece îmi doresc ca oamenii să mă asculte pe mine”, spuena atunci Maria Busuioc.