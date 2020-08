Cum arată acum Casnica de la Masterchef. Ce s-a ales de Nicoleta Matea

Casnica Ana de la Masterchef, Ana Nicoleta Matea, a făcut un anunț interesant pentru bărbații care tânjesc de ani buni să îi atragă atenția șo să o convingă că s-ar ”potrivi” de minune.

Casnica de la Masterchef s-a despărțit de iubit

Celebră pentru calitățile sale fizice, casnica Ana de la Masterchef a anunțat că este din nou singură și… disponibilă. Ea este, de altfel, și una dintre cele mai curtate femei din showbiz-ul românesc, în ciuda discreției de care a dat dovadă în ultimii ani. Și chiar dacă nu s-a afișat prea mult cu iubitul ei, Ana Nicoleta Matea părea se simtă bine în preajma lui, iar unii apropiați se gândeau chiar la o oficializare a relației. dar, după șase luni de iubire neună, casnica Ana de la Masterchef a decis să pună capăt relației, lucru pe care l-a anunțat și public.

A pozat în revistele pentru adulți

”După șase luni am închis astăzi un capitol din viața mea… A new day, a new life… single (o zi noua, o nouă viață… singură, n. red.)”, este anunțul pe care l-a făcut aceasta pe contul ei de socializare, lucru care, cel mai probabil, i-a bucurat pe mulți bărbați care și-ar dori atenția frumoasei femei care a făcut senzație în bucătărie, dar și în pictorialele revistelor pentru adulți.

Amintim că Nicolata Matea a devenit celebră după ce a participat în 2014 la show-ul culinar „Masterchef”, de la PRO TV. Tot în aceeași perioadă, Nicoleta Matea a apărut și în Playboy. Atunci, viața personală era pe ”butuci”, iar după un an și patru luni de la căsătorie, Ana de la Masterchef și Petre Matea s-au hotărât să divorțeze. „Am vrut să divorţăm la notariat, dar pentru asta e nevoie ca el să vină în ţară să-şi dea acordul. El refuză, mi-a zis că are treburi mai importante acolo, aşa că trebuie să apelez la tribunal, pentru că aşa va fi obligat să vină aici. Am făcut actele la avocat, trebuie să mai fac rost de nişte acte de-ale lui”, menționa Nicoleta, în vara lui 2014, pentru ziarul Click!.

Într-un final, casnica Ana de la Masterchef a divorțat, iar apoi, pentru o vreme, a locuit în SUA, visul ei fiind acela să devină actriță, ea având câteva roluri mici în România, după ce a revenit din America.