Cum arată acum Aro 10 din 1987, readus la viață de un bărbat din Suceava. Munca a fost colosală

Un Aro 10 din anul 1987 a fost salvat de un bărbat din Suceava. Autovehiculul are 34 de ani vechime. A fost revopsit, demontat și sablat. Este pregătit pentru a fi atestat ca primul vehicul istoric Aro din județul Suceava.

Bărbatul este din Ipotești și a hotărât să se implice în campania de salvare a mărcilor românești. A achiziționat un Aro 10 și are de gând să-l ateste ca și vehicul istoric. Mașina cu o vechime de 34 a fost lucrată temeinic, iar investiția a fost destul de mare. Însă acestea sunt condițiile pentru ca un autovehicul să ajungă la un astfel de statut.

Nelu Bîrîiac are mai multe mașini de valoare, precum un Volvo544 P negru din 1960 și un Wartburg vopsit alb-albastru din anul 1961. Cu toate acestea, mereu a dorit să restaureze o mașină românească. Așa s-a gândit la Aro. Mașina este o raritate pe străzi și rară în colecțiile pasionaților.

După ce a avut mai multe opțiuni, s-a oprit la un Aro din 1987, cu tracțiune 4×4. Aro 10, sau Dacia 10 cum apare în acte, are un motor de Dacia 1400, deoarece uzinele au colaborat la model. Suceveanul a ajuns la o investiție de aproximativ 4.500 de euro.

”Am cumpărat mașina de la Arad, prin februarie, cu suma de 1.000 de euro. Am adus-o acasă pe platformă, am dat jos tot de pe ea. L-am sablat, revopsit și adus într-o stare tehnică optimă pentru a circula pe străzi. Estetic este, zic eu, la nota 9 din 10”, ne spune domnul Nelu.

Nelu a spus că și-a dorit modelul Aro 10 de până în anul 1990. Acest model este mai rudimentar, dar asta caută majoritatea colecționarilor, mașini cât mai vechi. Mașina atrage privirile multor suceveni de fiecare dată când iese pe șosele. Oamenii sunt curioși, unii nostalgici, iar alții curioși de cât ar costa o asemenea mașină.

„Zilele trecute am fost cu el la mall și, fără să exagerez, când m-am întors din magazin erau trei-patru rânduri de curioși pe lângă mașină. Am primit foarte multe întrebări, de unde o am, cum am întreținut-o, cât m-a costat să o aduc la starea în care este acum etc. Oamenii sunt curioși și le plac astfel de mașini”, spune Nelu Bîrîiac.