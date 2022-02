Cum ar fi prezis The Simpsons războiul Rusia – Ucraina încă din 1998. Apare și America în episod

Sitcomul american „The Simpsons” a apărut, din nou, la știri după ce unul dintre vechile sale episoade arată o asemănare ciudată cu războiul pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina. Episodul a fost difuzat în anul 1998 având loc la biroul Națiunilor Unite din New York. Ce similarități ar fi observat specialiștii.

În contextul conflictului armat dintre Ucraina și Rusia, ce se desfășoară, în aceste zile, pe teritoriul statului ucrainean, scepticii au readus în atenția publică un episod specific din serialul american The Simpsons, în care se presupune că aceștia ar fi prezis războiul dintre cele două state slave.

Difuzat pe 29 martie 1998, acțiunea are loc biroul ONU din New York, unde, în cadrul uneia dintre conferințe, Rusia dezvăluie că dizolvarea Uniunii Sovietice nu a avut loc niciodată, cu adevărat.

În clipul de 30 de secunde are loc un dialog halucinant între un oficial din Rusia și un diplomat american, relatează jurnaliștii de la Indian Express.

Scena este urmată de un montaj ce arată tancuri militare ieșind la suprafață de sub tablouri, trupe ce se desfășoară și ziduri create.

Momentul culminant este cel în care Vladimir Lenin, fostul prim-ministru al Uniunii Sovietice, revine la viață. Lenin este văzut rupând capacul de sticlă al sicriului, strigând „Capitalismul trebuie să fie zdrobit!”

