Cum a vrut Andrew Tate să atragă o fostă vedetă Playboy în România. Incredibil ce s-a întâmplat

Noi dezvăluiri despre tacticile „Cobra”. Cum a vrut Andrew Tate să atragă o fostă vedetă Playboy în România. O tânără în vârstă de 32 de ani a spus totul despre manevrele „controlatoare și agresive” ale britanicului reținut, în urmă cu câteva zile, în țara noastră. Atitudinea milionarului față de victimă pare să se potrivească foarte bine cu perspectiva autorităților.

O tânără în vârstă de 32 de ani, pe nume Carla Howe, care a locuit timp de zece ani în California, Statele Unite ale Americii, a făcut dezvăluiri despre o anumită interacțiune pe care ar fi avut-o cu Andrew Tate. Declarațiile femeii au fost făcute publice după ce frații Tate au fost reținuți și arestați de către autoritățile române pentru o perioadă de 30 de zile.

S-a întâmplat chiar înainte de Anul Nou, când agenții de poliție au realizat mai multe percheziții la vila de lux a celor doi milionari. În urma operațiunilor cu pricina, frații Tate au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorii au hotărât plasarea lor în arest pentru o perioadă de 30 de zile.

Oamenii legii îi acuză pe cei doi frați britanici de sechestrarea mai multor tinere. Acestea din urmă ar fi fost obligate să producă material pornografic și filme pentru adulți. În urma activităților cu pricina, Andrew și Tristan Tate au înregistrat câștiguri financiare colosale, potrivit surselor din anchetă.

Investigația în dreptul fraților Tate a putut ajunge în punctul de față prin intermediul unei foste agente de poliție. Aceasta ar fi fost complice al celor doi acuzați și, totodată, amanta unor dintre ei. Acum, teoriile susținute de către autoritățile române privind faptele lor sunt confirmate de declarațiile unei foste vedete Playboy. A povestit totul despre cum Andrew Tate ar fi vrut să o atragă în țara noastră, în scopuri suspicioase.

„Cobra”, așa cum mai este cunoscut Andrew Tate în spațiul public, ar fi luat legătura, pe o platformă socială, cu Carla Howe, fostă vedetă Playboy, în vârstă de 32 de ani. Mesajele sale, la început, ar fi fost copleșitoare. Milionarul a ținut să o laude constant pe blondină și îi trimitea mereu mesaje romantice.

Totul până când Carla Howe avea să descopere că imaginea sentimentală a lui Andrew Tate nu era tocmai reală. Și-a dat seama de acest lucru în momentul în care începuse să-i trimită mesaje „controlatoare și agresive”. Milionarul îi cerea blondinei să i se „supună”, interzicându-i să meargă într-o vacanță în Spania.

„El a vrut să merg în România și am fost tentată. Mă face să mă gândesc acum cum ar fi putut să se întâmple ceva teribil. Probabil că aș fi sfârșit prin a nu mai ieși niciodată din casă”, le-ar fi povestit Carla Howe prietenilor săi, potrivit Daily Mail Online.

Fosta celebritate Playboy s-ar fi declarat „îngrozită” când a aflat că Andrew Tate ar fi ținut șase femei în „arest la domiciliu 24 de ore din 24, 7 zile din 7, ca niște prizoniere”. Mai ales în circumstanțele în care a fost invitată să vină în România. Carla Howe i-a transmis atunci milionarului că nu riscă să se deplaseze într-o țară, singură, pentru un necunoscut.

Și-a schimbat, ulterior, părerea și a decis să vină în vacanță în România, însoțită de un prieten. Numai că lucrurile nu aveau să decurgă potrivit planului, întrucât discuțiile dintre Andrew Tate și Carla Howe au încetat brusc.

„Am avut o scăpare norocoasă. Am crezut că îi voi da o șansă. Am fost tentată să am o relație cu el. Poate că Dumnezeu m-a salvat să nu se întâmple asta. Lucrurile s-ar fi putut termina foarte diferit dacă aș fi plecat. Urăsc să mă gândesc la asta.

Multă lume crede că, fiind celebru, nu ar fi făcut nimic rău, dar suntem într-o nouă eră. Doar pentru că este cine este, nu înseamnă că nu este capabil de alte lucruri!”, a mai spus Carla Howe, potrivit sursei citate.