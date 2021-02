Cum a surprins-o Cătălin Măruță pe pe fata Danielei Gyorfi. Ce cadou i-a făcut la Pro TV

Cătălin Măruță a surprins-o pe mezina echipei de la emisiunea sa. Ce cadou a primit Maria Gyorfi la aniversarea celor 10 ani? Cadoul a surprins-o foarte tare pe micuță. Ce i-a pregătit echipa?

Cătălin Măruță, cadou special pentru ziua fiicei Danielei Gyorfi

Mezina echipei „La Măruță” a serbat azi frumoasa vârstă de 10 ani. Micuța a fost surprinsă întâi de toate cu mesaje superbe din partea celor cărora le-a luat interviuri. Printre oamenii care i-au transmis gânduri bune s-au aflat: Adi Nartea, Olimpia Melinte și Andreea Raicu. Alături de părinții săi a mulțumit celor de la Pro TV pentru oportunitatea oferită în cadrul emisiunii, iar mai apoi a fost plăcut uimită de un alt dar aparte – un tablou cu ea și unul din soliștii trupei BTS. „Sunt foarte talentați, îi apreciez foarte mult”, a mărturisit Maria după ce a primit cadoul.

Celebra trupă de băieți a devenit în scurt timp adorată pe tot globul, iar încă din 2016 domină topurile muzicale din țara lor. Cu toate astea, debutul lor a avut loc în 2013, după ce au semnat cu casa de discuti Big Hit. Numele trupei BTS e un acronim pentru expresia coreeană Bangtan Sonyeondan (Hangul: 방탄소년단; Hanja: 防彈少年團), care se traduce în „Cercetașii Anti-glonț”.

Despre industria K-pop

„Industria K-pop e cunoscută pentru cultura sa de muncă intensă la studio, cu mii de adolescenți care participă la castinguri și speră să fie selectați pentru antrenamente riguroase care durează ani de zile și care le sculptează personalitatea și îi învață să cânte și să danseze.

Majoritatea nu reușesc, iar cei puțini care debutează ca idoli resimt puternic presiunea așteptărilor de a fi perfecți. Big Hit a vrut să alcătuiască un altfel de grup de idoli, unul cu care tinerii să rezoneze mai puternic, unul care să pună muzica pe primul loc.

BTS au mai multă libertate decât colegii lor și își scriu și își produc singuri muzica. Până acum, au cântat despre subiecte care sunt evitate de colegii lor din industrie, cum ar fi sănătatea mintală, probleme sociale și presiunea anturajului”, arată vice.com despre industria K-pop, devenită unul din genurile din topul celor mai ascultate de tinerii din întreaga lume și nu numai.

