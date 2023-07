Cum a slăbit un român 40 de kilograme. Meniul pe care îl are în fiecare dimineață

Obezitatea a devenit o reală problemă la nivel mondial! Extrem de mulți oameni se luptă cu kilogramele în plus și caută fel și fel de metode pentru a slăbi. Iată cum a reușit un român să dea jos nu mai puțin de 40 de kilograme. Ce truc a folosit și ce mânâncă în fiecare dimineață.

Cu doar o generație în urmă, principala noastră preocupare în ceea ce privește nutriția globală era legată de persoanele subponderale și subnutrite. Astăzi, în timp ce aceste probleme continuă să persiste în multe părți ale lumii, ne confruntăm, de asemenea, cu noi probleme de sănătate legate de creșterea rapidă a obezității.

La nivel mondial, obezitatea aproape că s-a dublat din 1980, existând mai mulți adulți supraponderali decât subponderali, iar în prezent este recunoscută ca fiind una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică cu care se confruntă oamenii din întreaga lume.

În ceea ce privește țara noastră, medicii trag un semnal de alarmă și spun că în următorii 15 ani, mai mult de o treime din români riscă să sufere de obezitate, condiție care va aduce cu ea alte boli foarte grave. Așadar, până în 2035, patru din 10 bărbați din România și trei din 10 femei vor suferi de obezitate.. Cu toate acestea, statul nu se implică deloc.

Marian este un tânăr din București, în vârstă de 33 de ani. Acesta a recunoscut că a luat foarte multe kilograme în plus pentru că mânca haotic şi foarte mult fast-food. Din fericire însă, reușit însă să scape de kilogramele în plus în doar opt luni și jumătate, după ce a început să fie mult mai atent cu alimentația sa.

„Am avut 112 kilograme la început, acum am 70 şi am slăbit în jur de 40 de kilograme. În acelaşi timp mi-am îmbunătăţit şi partea de digestie, partea de energie. Am introdus micul dejun, înainte nu mâncam nimic dimineaţa. Am învăţat să mănânc corect, să combin corect alimentele”, a povestit acesta.